Сб, 7.03.2020
Каждая моя ошибка стоила. В лучшем случае это был крик, в худшем - порка. И не такая символичная, а как полагается, так - чтобы понял. Кристап, пострадавший от насилия в семье

Полиция Австралии призвала жителей успокоиться после драк за туалетную бумагу

ФОТО: mothership.sg

Полиция Австралии в субботу призвала жителей успокоиться после очередной драки в супермаркете за туалетную бумагу - люди в панике, вызванной коронавирусом, раскупают этот товар, сообщает AFP.

В субботу в интернете появилось видео, на котором видно, как в магазине Сиднее три женщины тягают друг друга за волосы и кричат, боясь за большую упаковку туалетной бумаги.

Два сотрудника магазина пытались разнять драку, была вызвана и полиция, однако никого не задержали.

Ранее полиция была вынуждена применить электошокер против мужчины в магазине города Тамворт, который также принял участие в драке за туалетную бумагу.

Полиция была вызвана и в другой магазин Сиднея, где в борьбе за лакомый товар был вытащен нож.

Торговые сети начали ограничивать число продаваемых рулонов туалетной бумаги и успокаивать покупателей, что ее хватит всем.

В Австралии подтверждены более 70 случаев Covid-19.

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