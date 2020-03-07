Полиция Австралии призвала жителей успокоиться после драк за туалетную бумагу

В субботу в интернете появилось видео, на котором видно, как в магазине Сиднее три женщины тягают друг друга за волосы и кричат, боясь за большую упаковку туалетной бумаги.

Два сотрудника магазина пытались разнять драку, была вызвана и полиция, однако никого не задержали.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020

Ранее полиция была вынуждена применить электошокер против мужчины в магазине города Тамворт, который также принял участие в драке за туалетную бумагу.

Полиция была вызвана и в другой магазин Сиднея, где в борьбе за лакомый товар был вытащен нож.

Торговые сети начали ограничивать число продаваемых рулонов туалетной бумаги и успокаивать покупателей, что ее хватит всем.