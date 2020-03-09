ВИДЕО ⟩ Роналду перед матчем "дал пять" воображаемым фанатам

Центральный матч чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Интером" прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
Звёздный нападающий туринцев Криштиану Роналду отнёсся к этому с иронией и раздал "по пятёрке" воображаемым фанатам в подтрибунном помещении после выхода из автобуса.
CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF— denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020
Позднее португалец поприветствовал пустые трибуны во время разминки. Матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:0.
Кстати, матч против "Интера" стал для португальца 1000-в карьере. К сожалению, Роналду не смог в этот вечер забить и прервал свою голевую серию. В последний раз Роналду не забивал в Серии А в ноябре прошлого года.