Пн, 9.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Роналду перед матчем "дал пять" воображаемым фанатам

Криштиану Роналду

ФОТО: AFP/SCANPIX

Центральный матч чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Интером" прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Звёздный нападающий туринцев Криштиану Роналду отнёсся к этому с иронией и раздал "по пятёрке" воображаемым фанатам в подтрибунном помещении после выхода из автобуса.

Позднее португалец поприветствовал пустые трибуны во время разминки. Матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:0.

Кстати, матч против "Интера" стал для португальца 1000-в карьере. К сожалению, Роналду не смог в этот вечер забить и прервал свою голевую серию. В последний раз Роналду не забивал в Серии А в ноябре прошлого года.

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