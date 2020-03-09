ВИДЕО ⟩ Роналду перед матчем "дал пять" воображаемым фанатам

Звёздный нападающий туринцев Криштиану Роналду отнёсся к этому с иронией и раздал "по пятёрке" воображаемым фанатам в подтрибунном помещении после выхода из автобуса.

Кстати, матч против "Интера" стал для португальца 1000-в карьере. К сожалению, Роналду не смог в этот вечер забить и прервал свою голевую серию. В последний раз Роналду не забивал в Серии А в ноябре прошлого года.