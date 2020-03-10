Ринкевич призвал латвийцев взвесить необходимость поездок еще в 21 государство

Ринкевич указал, что из-за опасности заразиться Covid-19 следует оценить необходимость поездок также в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию и Швецию.

Ранее МИД рекомендовал латвийцам не посещать Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

Как сообщалось, в Латвии в настоящее время подтверждены шесть случаев Covid-19, в том числе пять человек находились в одной группе туристов, которая побывала в Италии. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.

Если раньше особые меры предосторожности распространялись на людей, которые вернулись из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая, то с 7 марта они относятся ко всем, кто возвращается из Италии.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.