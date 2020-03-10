Вт, 10.03.2020
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Винькеле и Борданс рассмотрят необходимость новых мер по ограничению Covid-19

Янис Борданс и Илзе Винькеле

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру здравоохранения Илзе Винькеле и министру юстиции Янису Бордансу рассмотреть необходимость новых мер противоэпидемической безопасности для ограничения коронавируса Covid-19, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

Это позволило бы четко установить обязанности и ответственность каждого жителя за соблюдение мер эпидемической безопасности.

"Ради здоровья общества должны быть четкие условия и обязанности для лиц, соприкоснувшихся с коронавирусом, и ответственности, если меры эпидемической безопасности нарушены", - сказал Кариньш.

О личной ответственности каждого человека за выполнение указаний ответственных служб министры говорили и вчера после заседания Совета по кризисному управлению.

Как сообщалось, в Латвии выявлено уже восемь случаев Covid-19. Семеро заболевших - туристы из одной группы, побывавшей на горнолыжном курорте в Северной Италии.

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