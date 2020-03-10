Винькеле и Борданс рассмотрят необходимость новых мер по ограничению Covid-19

Это позволило бы четко установить обязанности и ответственность каждого жителя за соблюдение мер эпидемической безопасности.

"Ради здоровья общества должны быть четкие условия и обязанности для лиц, соприкоснувшихся с коронавирусом, и ответственности, если меры эпидемической безопасности нарушены", - сказал Кариньш.

О личной ответственности каждого человека за выполнение указаний ответственных служб министры говорили и вчера после заседания Совета по кризисному управлению.