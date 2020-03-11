Исследует TVNET: Как арендная плата "раздевает" рижан

Квартира в аренду - временное жилье, и его обитателей можно разделить на две большие группы - те, кто не хочет брать на себя долгосрочные обязательства, и те, кто вынужден арендовать, так как по различным причинам не может приобрести свою квартиру.
Данные статистики свидетельствуют, что у тех, у кого своей недвижимости нет, имеется больший риск подвергнуться бедности, особенно в старости. Кроме того, в Риге фактические цены аренды жилья даже в несколько раз выше, чем в селах.
Арендовать или покупать?
Арендовать или покупать - индивидуальный вопрос, однако, глядя с точки зрения финансовой выгоды, сейчас купленная в кредит квартира может обойтись дешевле, чем ее аренда.
"По сравнению с ценами на покупку, цены на аренду в Риге кажутся сравнительно высокими, поэтому, смотря поверхностно, арендовать сейчас, возможно, дороже, чем приобретать недвижимость", - признает экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.
Цены на жилье в Риге растут относительно быстро и в отдельных сегментах его стоимость начала приближаться к докризисному уровню, при этом средняя зарплата в Латвии за последние десять лет выросла примерно на 70%. Таким образом,по сравнению с доходами, цены на жилье в Риге самые низкие минимум за последние 15 лет, комментирует экономист.
В свою очередь цены на аренду в Риге могут быть одними из самых высоких среди столиц стран Европы, ведь, несмотря на то, что в евровом выражении цены в Риге не высокие, зарплаты все-таки низкие, а расходы на жизнь - большие. Впрочем, и в этом случае в последние годы зарплаты росли даже немного быстрее расходов на жилье в аренду.
Не для всех мечта о своей квартире достижима
Причины, почему люди живут в арендованной квартире, различны, однако в целом арендаторов можно разделить на две категории - те, кто не хочет покупать, и те, кто не может купить свою квартиру. Среди добровольных арендаторов те, кто еще не решил, где хочет жить, или отдает предпочтение квартире в аренду, так как в случае необходимости место жительства можно сменить быстрее и дешевле, кроме того, отпадают расходы на приобретение и содержание недвижимости.
Часть арендует "для тренировки", чтобы перед взятием долгосрочных обязательств проверить свою возможность справиться с регулярными выплатами,
а у части просто другие приоритеты, поясняют экономисты. Среди молодых людей популярна и практика co-living или совместной жизни, когда несколько молодых людей без долгосрочных обязательств арендуют квартиру совместно: у каждого своя комната, а аренда квартиры и коммунальные услуги оплачиваются в складчину.
Вторая группа арендаторов - это те, кто хотел бы купить свою квартиру, но у них нет такой возможности.
Самые частные примеры - недостаточный объем средств для первого взноса, или же у жителей неофициальные доходы, которые не принимаются во внимание при выделении финансирования, отметил руководитель сферы ипотечного кредитования Swedbank в Латвии Нормунд Дуцис. Препятствием может стать и испорченная кредитная история или уже имеющиеся слишком большие обязательства.
Аболиньш отмечает, что не меньшее значение имеется и у вида выбранной недвижимости и его местонахождении: "Для решения вопроса первого взноса сейчас доступны несколько программ Altum,
однако со стороны государства сейчас нет стратегического видения о реновации и содержании жилого фонда, и это вынуждает банки очень осторожно относиться к кредитования недвижимости отдельного типа".
И Дуцис отмечает, что покупатели квартир чаще выбирают новые проекты, но снижается удельное число сделок с типовыми квартирами, вопросы долгосрочности которых в последнее время вызвали широкие дискуссии. Сейчас может получиться так, что подходящую квартиру покупатель мог бы себе позволить, но банк не кредитует, а ту, на которую банк кредит дает, позволить себе не может.
У арендаторов больший риск стать бедными
Охарактеризовать "среднего арендатора" по возрасту, полу, семейному положению и другим параметрам невозможно, так как такая информация не собирается. Однако арендаторы становятся "видимы" в статистике о расходах на жилье в стране, неравенстве и бедности. Какими бы не были причины, почему люди жилье арендуют,
в долгосрочной перспективе, особенно в старости, арендаторам грозит значительно больший риск бедности, свидетельствует информация ЦСУ.
Данные о прошлом годе еще недоступны, однако в 2018 году четверть или 24,5% арендаторов в возрасте 18-64 лет были более подвержены риску бедности, чем владельцы квартир (16,2%). В группе людей пенсионного возраста риск в целом значительно выше, однако и среди пенсионеров выделяются арендаторы. Индекс риска бедности среди арендаторов в возрасте после 65 лет превышает 61%, а в возрасте после 75 лет - 69%. Если за аренду платить не надо, то риск бедности в возрастной группе от 18 до 64 лет - на треть ниже, а в группе пенсионного возрасте - на 22% ниже.
Ниже уровня минимального дохода в 2018 году жили 7,4% жителей, которые жили в квартире, за аренду которой платить не надо, а 11,5% были арендаторами.
С ростом уровня жизни, конечно, рассчитаться за квартиру становится легче - несмотря на то, что в целом почти половина домашних хозяйств год от года неизменно указывает, что покрыть расходы на жилье "немного затруднительно", значительно снизилось число домашних хозяйств, для которых это затруднительное бремя (в Риге -22,3%, в целом по стране - 28%), и появляется все больше домашних хозяйств, которым это трудностей не доставляет (в Риге - 29,5%, в целом по стране - 24,4%)
У рижан квартира "съедает" большую часть доходов
В Риге больше не только зарплаты, но и расходы. Данные ЦСУ свидетельствуют, что расходы рижан на аренду могут быть даже в несколько раз выше, чем у сельских жителей, и в целом расходы рижан процентуально образуют большую часть от доходов, чем в селах.
Статистика Евросоюза о доходах и условиях жизни свидетельствует, что с 2014 года в Латвии в целом средние ежемесячные расходы на квартиру в аренду выросли на 50 евро, достигнув в 2019 году 182 евро. В свою очередь именно в Риге они выросли на 67 евро и достигли 260 евро в месяц. В целом по стране ежемесячные расходы на содержание жилье составляли 17,7% от доходов домашнего хозяйства, а в Риге - 19,3%.
Эксперты ЦСУ отмечают, что в данной статистике человек сам устанавливает статус принадлежности жилья и величину связанных с ним расходов.
Кроме того, на рынок аренды влияют такие факторы как благоустройство жилья, инфраструктура, местонахождение, число членов семьи, тип жилья, статус принадлежности и другие факторы.
Исследуя расходы домашних хозяйств в среднем на одного члена семьи детализированно, можно сделать вывод, что фактические цены на аренду в Риге и селах могут отличаться даже в несколько раз. Например, в 2015 году фактическая цена аренды жилье в селах составляла 17,7 евро на члена домашнего хозяйства в год, а в Риге - в четыре раза больше или 74,78 евро.
Годом позже арендная плата в селах выросла до 26,57 евро, а в Риге - уже до 94,8 евро в год на одного члена домашнего хозяйства. Впрочем, это уже устаревшие данные за 2016 год; новые данные за прошлый год ожидаются уже этим летом, СЦУ проводит такое исследование всего раз в три года, пояснила TVNET специалист по общественным отношениям ЦСУ Кристине Берзиня.
Пять миллионов на жилищные пособия
Еще стоит принять во внимание, что на данные статистики влияет и поддержка самоуправления наиболее нуждающейся части общества. Как TVNET узнал в департаменте благосостояния Рижской думы,
в 2018 году в Риге жилищное пособие получили 11 024 человека, на что в целом было потрачено 5,5 миллионов евро.
Более того, размер среднего выплаченного человеку пособия продолжает расти. В 2018 году размер выплаченного жилищного пособия в Риге в среднем в год был 503 евро на человека или 720 евр она семью, что соответственно на 77 и 98 евро больше, чем в 2016 году.
Прирост размера пособия связан не только с ростом стоимости коммунальных услуг, но и с тем, что все чаще в счета за аренду и обслуживание включена плата за ремонтные работы,
пояснила представитель департамента Лита Брице. Общее количество получателей жилищного пособия снижается, среди них постепенно становится меньше семей с детьми и семей без детей, в которых есть люди трудоспособного возраста. В свою очередь число живущих отдельно лиц пенсионного возраста и лиц с инвалидностью почти не меняется, таким образом в 2018 году 60% от всего выделенного на обеспечение жилищного пособия финансирование было потрачено именно на эту категорию жителей.
"Анализируя портрет получателя социальных пособий, можно прийти к выводу, что социальные пособия все чаще получают люди с очень низкими доходами, таким образом, со снижением числа получателей таких пособий возрастает размер среднего выплаченного социального пособия", - резюмирует Брице.
Ранее TVNET уже писал, что ситуация на рынке аренды в Риге, возможно, одна из причин, почему люди из сел в поисках лучшей жизни переселяются не в Ригу, а сразу же эмигрируют.