Исследует TVNET: Как арендная плата "раздевает" рижан

однако со стороны государства сейчас нет стратегического видения о реновации и содержании жилого фонда, и это вынуждает банки очень осторожно относиться к кредитования недвижимости отдельного типа".

И Дуцис отмечает, что покупатели квартир чаще выбирают новые проекты, но снижается удельное число сделок с типовыми квартирами, вопросы долгосрочности которых в последнее время вызвали широкие дискуссии. Сейчас может получиться так, что подходящую квартиру покупатель мог бы себе позволить, но банк не кредитует, а ту, на которую банк кредит дает, позволить себе не может.

У арендаторов больший риск стать бедными

Охарактеризовать "среднего арендатора" по возрасту, полу, семейному положению и другим параметрам невозможно, так как такая информация не собирается. Однако арендаторы становятся "видимы" в статистике о расходах на жилье в стране, неравенстве и бедности. Какими бы не были причины, почему люди жилье арендуют,

в долгосрочной перспективе, особенно в старости, арендаторам грозит значительно больший риск бедности, свидетельствует информация ЦСУ.

Данные о прошлом годе еще недоступны, однако в 2018 году четверть или 24,5% арендаторов в возрасте 18-64 лет были более подвержены риску бедности, чем владельцы квартир (16,2%). В группе людей пенсионного возраста риск в целом значительно выше, однако и среди пенсионеров выделяются арендаторы. Индекс риска бедности среди арендаторов в возрасте после 65 лет превышает 61%, а в возрасте после 75 лет - 69%. Если за аренду платить не надо, то риск бедности в возрастной группе от 18 до 64 лет - на треть ниже, а в группе пенсионного возрасте - на 22% ниже.

Ниже уровня минимального дохода в 2018 году жили 7,4% жителей, которые жили в квартире, за аренду которой платить не надо, а 11,5% были арендаторами.

С ростом уровня жизни, конечно, рассчитаться за квартиру становится легче - несмотря на то, что в целом почти половина домашних хозяйств год от года неизменно указывает, что покрыть расходы на жилье "немного затруднительно", значительно снизилось число домашних хозяйств, для которых это затруднительное бремя (в Риге -22,3%, в целом по стране - 28%), и появляется все больше домашних хозяйств, которым это трудностей не доставляет (в Риге - 29,5%, в целом по стране - 24,4%)

У рижан квартира "съедает" большую часть доходов

В Риге больше не только зарплаты, но и расходы. Данные ЦСУ свидетельствуют, что расходы рижан на аренду могут быть даже в несколько раз выше, чем у сельских жителей, и в целом расходы рижан процентуально образуют большую часть от доходов, чем в селах.