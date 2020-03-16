Зачем женщины врут об изнасиловании. Личный опыт судмедэкспертов

"Задействован огромный ресурс только потому, что кому-то в нетрезвом виде что-то привиделось. Осмотр показал, что телесных повреждений нет, об изнасиловании и речи не могло быть", - рассказывает Елена. Ее коллега Спрогис также регулярно сталкивается с подобными случаями.

ФОТО: RUS.TVNET

​"Приходит молодая красивая женщина. В белом пушистом джемпере. Улыбается. Даже кокетничает. Говорит, ее изнасиловали в сарае. На вопрос, во что она была одета в то момент, девушка отвечает, что в этот же джемпер. Только вот как возможно, чтобы спина была абсолютно чистой, если ее изнасиловали в сарае? Оказалось, что она просто хотела отомстить одному парню", - говорит Спрогис.

Среди пациентов бывают и несовершеннолетние девушки, младше 16 лет.

В прошлом году по всей Латвии проведено 102 экспертизы, 53 - лицам младше 18 лет (это касается и гомосексуальных изнасилований). Более подробно по возрастным группам Центр судебно-медицинской экспертизы если и делит пострадавших, то такую информацию не предоставляет. Из личного профессионального опыта экспертов, когда речь идет о лицах младше 18, большая часть - это девочки-подростки, которые внешне совсем не похожи на детей.

"Они знакомятся с молодыми совершеннолетними мужчинами в Интернете, идут на свидание. Накрасятся, оденутся, выглядят на все 20, а не на реальные 15. Кто на свидании спрашивает документы? Никто. Потом все случается по взаимному согласию, а по окончании девушка заявляет, что ей еще нельзя было - возраст согласия наступает с 16 лет. Парню же грозит срок за связь с несовершеннолетней. Это может быть обычный половой акт по взаимному согласию", - рассказывают эксперты, отмечая, что вся надежда на полицию, которая, по идее, должна разобраться в мотивах и предыстории.

В случаях, о которых мы пишем в этой статье, чаще все применяется 159-я статья Уголовного закона - об изнасиловании. Дело может быть передано в суд не в том же году, когда проведена экспертиза. Данные опубликованы для наглядности, а не для анализа, так как все эти дела конфиденциальны, возможно досудебное разбирательство и т. д.

Общее число экспертиз по подозрению в изнасиловании В том числе экспертизы лицам младше 18 лет Число дел, переданных в суды первой инстанции (ст. 159 УЗ - об изнасиловании) 2015 88 65 34 2016 85 61 30 2017 95 55 33 2018 101 56 32 2019 102 53 33

Так в чем же проблема?

Проблема в том, по мнению экспертов, что женщины используют изнасилование как метод воздействия на мужчин - в корыстных целях - и после не несут никакой ответственности за дачу ложных показаний. Они тратят ресурс полиции и судебно- медицинских экспертов для того, чтобы кому-то навредить.

"Женщина могла переспать и быть избита одним мужчиной, но указывает на другого. Последнему нужно доказать, что он не виноват. Мужчины тоже люди и могут стать жертвой. Но почему-то чаще всего у невиновного человека потом проблемы", - говорят эксперты.