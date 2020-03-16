Зачем женщины врут об изнасиловании. Личный опыт судмедэкспертов

В прошлом году по всей Латвии были проведены 102 судебно-медицинские экспертизы людей, которых, возможно, изнасиловали (пол в статистике не указан). Судмедэксперты в интервью RUS.TVNET указали, что некоторая часть женщин, которые идут в полицию и заявляют об изнасиловании, а после попадают к ним на экспертизу, никакого насилия не пережили. Зачем они это делают?
Затем, чтобы шантажировать или отомстить мужчине по каким-либо причинам, предполагают эксперты - руководитель Земгальского регионального отделения Центра судебно-медицинской экспертизы Елена Ратиниеце и старший судебно-медицинский эксперт* Виго Спрогис. Елена работает судмедэкспертом 35 лет, Виго - почти 30.
Изнасилований, когда насильник нападает, затаскивает в кусты, завозит в лес, удерживает в квартире или как-то иначе издевается - немного, говорят эксперты. Но они, конечно, есть. И это страшно.
- Девушка шла ночью домой, на нее напали со спины - ударом по голове лишили сознания, оттащили в лес и пытались надругаться. Она очнулась, обхитрила насильника и смогла убежать.
- Студентка опоздала на автобус, решила рискнуть и поймать машину. Ее отвезли в лес, изнасиловали и вернули на место, где она ловила машину.
- Молодая женщина, крепкая и спортивная, шла вечером домой. На нее со спины напал мужчина. От неожиданности и страха ее просто парализовало, не смогла ни кричать, ни сопротивляться, и над ней надругались.
"Мне очень жаль этих женщин - избитые, исцарапанные, замученные, они прибывают на экспертизу. Такое трудно пережить, трудно рассказывать детали происшествия. Но именно экспертиза, детали и другие аспекты помогают правоохранительным органам задержать насильника", - по словам эксперта Елены Ратиниеце, реальной статистики по изнасилованиям никто не знает:
неизвестно, сколько женщин предпочли молчать и никуда не сообщать, считая, что произошедшее с ними - позор.
Это не стыдно, женщина не виновата, если с ней такое произошло. Попросила подвезти - не значит, что она согласна на все. Шла одна ночью - а кто из нас не ходил один по темноте? Часто говорят, что женщина сама виновата - мол, оделась вызывающе. Насилуют и тех, кто одет скромно. Если над женщиной надругались, ей стоит как можно скорее пойти в полицию, и чем быстрее будет проведена экспертиза, тем больше шансов собрать весомые доказательства", - рассказывает Елена.
Она считает, что большая часть случаев любого вида насилия над женщинами не доходит до экспертов - запуганные тиранами жертвы просто боятся заявлять в полицию, считая, что будет еще хуже.
Ложные заявления. Личный опыт экспертов
В практике Елены и Виго куда больше случаев ложных заявлений об изнасиловании, чем настоящих. Здоровую, разумную женщину изнасиловать на самом деле не так уж и просто, если только не лишить сознания и затем воспользоваться беспомощным состоянием. По словам экспертов, самые частые их клиенты - женщины, которые распивали алкоголь с мужчиной и просто не помнят, что произошло.
Также в практике Елены был случай, когда компания - женщина и двое мужчин - отдыхала на природе, выпили, после чего случился секс.
На утро что-то женщине не понравилось, она отправилась в полицию - писать заявление об изнасиловании. Розыскные мероприятия прошли по всем правилам: мужчин нашли, задержали, допросили. Женщине провели экспертизу.
"Задействован огромный ресурс только потому, что кому-то в нетрезвом виде что-то привиделось. Осмотр показал, что телесных повреждений нет, об изнасиловании и речи не могло быть", - рассказывает Елена. Ее коллега Спрогис также регулярно сталкивается с подобными случаями.
"Приходит молодая красивая женщина. В белом пушистом джемпере. Улыбается. Даже кокетничает. Говорит, ее изнасиловали в сарае. На вопрос, во что она была одета в то момент, девушка отвечает, что в этот же джемпер. Только вот как возможно, чтобы спина была абсолютно чистой, если ее изнасиловали в сарае? Оказалось, что она просто хотела отомстить одному парню", - говорит Спрогис.
Среди пациентов бывают и несовершеннолетние девушки, младше 16 лет.
В прошлом году по всей Латвии проведено 102 экспертизы, 53 - лицам младше 18 лет (это касается и гомосексуальных изнасилований). Более подробно по возрастным группам Центр судебно-медицинской экспертизы если и делит пострадавших, то такую информацию не предоставляет. Из личного профессионального опыта экспертов, когда речь идет о лицах младше 18, большая часть - это девочки-подростки, которые внешне совсем не похожи на детей.
"Они знакомятся с молодыми совершеннолетними мужчинами в Интернете, идут на свидание. Накрасятся, оденутся, выглядят на все 20, а не на реальные 15. Кто на свидании спрашивает документы? Никто. Потом все случается по взаимному согласию, а по окончании девушка заявляет, что ей еще нельзя было - возраст согласия наступает с 16 лет. Парню же грозит срок за связь с несовершеннолетней. Это может быть обычный половой акт по взаимному согласию", - рассказывают эксперты, отмечая, что вся надежда на полицию, которая, по идее, должна разобраться в мотивах и предыстории.
В случаях, о которых мы пишем в этой статье, чаще все применяется 159-я статья Уголовного закона - об изнасиловании. Дело может быть передано в суд не в том же году, когда проведена экспертиза. Данные опубликованы для наглядности, а не для анализа, так как все эти дела конфиденциальны, возможно досудебное разбирательство и т. д.
|Общее число экспертиз по подозрению в изнасиловании
|В том числе экспертизы лицам младше 18 лет
|Число дел, переданных в суды первой инстанции (ст. 159 УЗ - об изнасиловании)
|2015
|88
|65
|34
|2016
|85
|61
|30
|2017
|95
|55
|33
|2018
|101
|56
|32
|2019
|102
|53
|33
Так в чем же проблема?
Проблема в том, по мнению экспертов, что женщины используют изнасилование как метод воздействия на мужчин - в корыстных целях - и после не несут никакой ответственности за дачу ложных показаний. Они тратят ресурс полиции и судебно- медицинских экспертов для того, чтобы кому-то навредить.
"Женщина могла переспать и быть избита одним мужчиной, но указывает на другого. Последнему нужно доказать, что он не виноват. Мужчины тоже люди и могут стать жертвой. Но почему-то чаще всего у невиновного человека потом проблемы", - говорят эксперты.
Известный в Латвии журналист Артис Дрезиньш, который специализируется на уголовных делах, отмечает, что такое было испокон веков, а сейчас иногда превращается в бизнес.
"Мы регулярно слышим истории, когда против известного и богатого предпринимателя или спортсмена выдвигают обвинения в изнасиловании. Я уверен, что на свете хватает женщин, которые таким образом зарабатывают деньги", - говорит журналист, отмечая, что ему
не совсем понятно, как избежать подобных ситуаций.
"Вот люди по обоюдному согласию легли в постель, все произошло. К тому же секс бывает разным, например, очень жестким. Мужчина женщину не насиловал, однако могут быть синяки и какие-то легкие увечья. Я думаю, что людям нужно больше думать, с кем они ложатся в постель, избегать случайных связей, особенно это касается состоятельных мужчин, у которых выше риски стать жертвой профессиональной охотницы", - отмечает Дрезиньш.
Журналист рассказал, что, по его информации, полицейские достаточно хорошо владеют темой и могут разобраться, когда человек врет и придумывает, а когда говорит правду.
"Я слышал, что в полиции проводят ряд психологических тестов, смотрят на предысторию отношений, учитывают другие факторы. Однако в случае с известными людьми это может все равно сыграть злую шутку, ударить по репутации. Словом, я уверен, что полиция должна разобраться, что к чему", - говорит журналист.
Он вспомнил случай: малолетняя девочка встречалась с совершеннолетним. Все было хорошо, серьезные отношения. Но однажды они поругались, и девушка обратилась в полицию, заявила на него.
"Они в итоге помирились, поженились, у них родился ребенок. А уголовное дело все равно было. Наказание было мягким, но у человека все равно судимость", - рассказал Артис.
RUS.TVNET не удалось выяснить, как работает полиция в таких случаях. В течение недели мы пытались связаться и получить хоть какой-то комментарий, однако пресс-служба Госполиции за все эти дни так и не подготовила ответа.
P. S. За 35 лет Елена провела только несколько экспертиз мужчинам, которых избили женщины. Такое бывает. Просто мужчины стесняются об этом говорить.
*Судебно-медицинский эксперт выезжает на места преступлений, принимает участие в судебных заседаниях, проводит экспертизы живых лиц - либо освидетельствование, либо экспертизы по медицинским документам. Также работает с неестественными или неизвестными причинами смерти, когда есть подозрение на насилие.