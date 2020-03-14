Сб, 14.03.2020
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Мероприятия с участием более 200 человек: необходимо сообщать в Госполицию

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

При констатации нарушения запрета на проведение публичных мероприятий с участием более 200 человек необходимо подавать заявление в Госполицию, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Минкультуры призывает организаторов мероприятий в частном секторе не превышать ограничение в 200 человек на одном мероприятии, подчеркивая, что балансирование на грани, когда продается число билетов близкое к 200, также не является добросовестным, потому что в мероприятии участие принимают не только его посетители, но и организаторы.

Кокале подчеркнула, что соблюдение вышеупомянутых ограничений контролирует Госполиция.

Как сообщалось, в пятницу в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

С пятницы отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

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