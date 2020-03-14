Мероприятия с участием более 200 человек: необходимо сообщать в Госполицию

Минкультуры призывает организаторов мероприятий в частном секторе не превышать ограничение в 200 человек на одном мероприятии, подчеркивая, что балансирование на грани, когда продается число билетов близкое к 200, также не является добросовестным, потому что в мероприятии участие принимают не только его посетители, но и организаторы.