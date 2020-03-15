Вс, 15.03.2020
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"Иногда нужно уходить": Анна Седокова намекнула на разрыв отношений

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Популярная исполнительница Анна Седокова взволновала своих подписчиков публикацией, в которой намекнула на расставание с кем-то. Об это артистка написала в Instagram.

"Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно", - написала Анна. 

Тем не менее певица не подтвердила, что она приняла решение расстаться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

"Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?" - поинтересовалась она у своих подписчиков. 

Фолловеры были шокированы постом Анны и оставили десятки взволнованных комментариев.

"Опять?", "Это к чему? Расстались что ли?", "Неужели расстались?", "У вас с Тимой все хорошо?", - писали обеспокоенные поклонники. 

Напомним, в СМИ регулярно обсуждается роман экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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