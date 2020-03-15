"Иногда нужно уходить": Анна Седокова намекнула на разрыв отношений

Популярная исполнительница Анна Седокова взволновала своих подписчиков публикацией, в которой намекнула на расставание с кем-то. Об это артистка написала в Instagram.
"Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно", - написала Анна.
Тем не менее певица не подтвердила, что она приняла решение расстаться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
"Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?" - поинтересовалась она у своих подписчиков.
Фолловеры были шокированы постом Анны и оставили десятки взволнованных комментариев.
"Опять?", "Это к чему? Расстались что ли?", "Неужели расстались?", "У вас с Тимой все хорошо?", - писали обеспокоенные поклонники.
Напомним, в СМИ регулярно обсуждается роман экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.