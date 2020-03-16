Выявлено множество нарушений запрета на массовые собрания

Вместе с тем в полиции указали, что цель проверок — не наказание, а предупреждение угрозы всеобщей безопасности.

За нарушение предписанных правительством ограничений на время чрезвычайной ситуации предусмотрен денежный штраф до 350 евро.

Как уже сообщал RUS TVNET, Госполиция и Муниципальная полиция будут патрулировать общественные места, где возможны массовые собрания людей. Ответственные службы также реагируют на сообщения о возможных нарушениях.

"Госполиция призывает жителей быть ответственными и соблюдать меры предосторожности. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение в период чрезвычайного положения постановить всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.