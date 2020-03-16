Россия закроет границы для иностранцев

В связи с пандемией коронавируса правительство России приняло решение ограничить иностранцам въезд в страну с 18 марта до 1 мая.
Сообщается, что ограничения не коснутся дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России.
Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, эти меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Он напомнил, что ограничения вызваны особыми обстоятельствами, и подчеркнул, что они носят исключительно временный характер.
По официальным данным, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек.