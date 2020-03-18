Россия до 1 мая закрывает въезд в страну для иностранцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заранее проинформировал об этом решении коллег из Беларуси, Азербайджана. Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба правительства России. В свою очередь Росавиация уведомила соответствующие авиакомпании о временном ограничении въезда в страну.

Российская сторона подчеркивает, что данная мера "принята в соответствии с законодательством страны и положениями применяемых Российской Федерацией международных договоров, она основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, носит объективный, научно-обоснованный и исключительно временный характер".

Тем не менее решение Москвы вызвало недовольство Минска, стороны обменялись резкими заявлениями.

В правительстве России уточнили, что ограничение не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.

Кроме того, под запрет не подпадают водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, члены официальных делегаций и лица, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Эта мера также не распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории России, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Согласно официальным данным, в России зарегистрировано более 100 случаев заражения новым коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник заявил, что в российской столице до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия вне помещений и мероприятия с участием более 50 человек в помещениях.