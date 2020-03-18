Назван самый популярный фильм прямо сейчас

В то время как мир пытается противостоять распространению эпидемии нового коронавируса, в онлайн-кинотеатрах набирает популярность фильм Стивена Содерберга "Заражение", пишет издание RG.RU.
Фильм вышел еще в 2011 году и повествует о неизвестном вирусе, убивающем людей по всему миру. Как отмечает издание, критики приняли киноленту довольно прохладно, а вот представители научного сообщества по достоинству оценили достоверное изображение борьбы с эпидемией.
Должное картине сегодня отдают и зрители по всему миру, вынужденные оставаться дома из-за угрозы распространения штамма коронавируса Covid-19. По данным компании Warner Brothers, "Заражение" поднялся с 270-ой на вторую строчку в рейтинге популярности, уступая место лишь фильмам о Гарри Поттере.
Пересматривая картину, многие не без содрогания замечают, что происходящее на экране слишком напоминает документальное кино.