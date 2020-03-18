Назван самый популярный фильм прямо сейчас

Фильм вышел еще в 2011 году и повествует о неизвестном вирусе, убивающем людей по всему миру. Как отмечает издание, критики приняли киноленту довольно прохладно, а вот представители научного сообщества по достоинству оценили достоверное изображение борьбы с эпидемией.

Должное картине сегодня отдают и зрители по всему миру, вынужденные оставаться дома из-за угрозы распространения штамма коронавируса Covid-19. По данным компании Warner Brothers, "Заражение" поднялся с 270-ой на вторую строчку в рейтинге популярности, уступая место лишь фильмам о Гарри Поттере.