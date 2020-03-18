В Таллинне до конца апреля не будут взимать плату за детские сады

Горуправа постановила освободить от оплаты за место в саду родителей детей, посещающих муниципальные детские сады, начиная с 16 марта до конца апреля. Решение касается всех родителей, независимо от того, ходит ребенок на данный момент в детский сад или нет.

По словам Кылварта, горуправа сейчас не может прогнозировать дальнейший ход событий и будет действовать в соответствии с ситуацией.

Также городские власти решили запустить систему, позволяющую детям ежедневно получать при школах горячее питание.

По словам Кылварта, питание не будут раздавать в школьных столовых, но школы должны будут обеспечить его раздачу. Он отметил, что пока потребность в горячем питании является не очень высокой, но нужно учитывать, что она может возрасти, и нужно обеспечить готовность к этому.