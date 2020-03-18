В Таллинне до конца апреля не будут взимать плату за детские сады

Таллинн до конца апреля не будет взимать плату за детские сады, городские власти также организуют при школах раздачу горячего питания детям, заявил мэр эстонской столицы Михаил Кылварт.
Горуправа постановила освободить от оплаты за место в саду родителей детей, посещающих муниципальные детские сады, начиная с 16 марта до конца апреля. Решение касается всех родителей, независимо от того, ходит ребенок на данный момент в детский сад или нет.
По словам Кылварта, горуправа сейчас не может прогнозировать дальнейший ход событий и будет действовать в соответствии с ситуацией.
Также городские власти решили запустить систему, позволяющую детям ежедневно получать при школах горячее питание.
По словам Кылварта, питание не будут раздавать в школьных столовых, но школы должны будут обеспечить его раздачу. Он отметил, что пока потребность в горячем питании является не очень высокой, но нужно учитывать, что она может возрасти, и нужно обеспечить готовность к этому.
По его словам, нужно гарантировать, что все школьники будут хотя бы раз в день получать горячее питание.