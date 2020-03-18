В этом выпуске:

Рекордный обвал нефти на фоне пандемии.

Как власти Москвы готовятся к карантину.

В Киеве закрыто метро, ограничено число пассажиров в одном автобусе.

25 миллионов безработных. Что будет с экономикой?

Путин посчитал, сколько в России среднего класса.

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.03.20

Из-за коронавируса число безработных может вырасти на 25 миллионов человек, такие данные опубликовал Международный организации труда. Экономист Владислав Иноземцев в интервью "Главное" указал, что вопрос заключается в том, насколько быстро экономика восстановится, а не ситуации на данный момент, когда люди не могут работать.

"Сейчас огромное количество людей не может себе найти применение, закрыты рестораны, остановлено сообщение. Скорее всего правительства будут решать эти вопросы", - сказал экономист.

Мир находится в самом начале пандемии, которая развивается волнами, и это может длится годами, прогнозируют в немецком Институте Роберта Коха. Эксперты института сделали предположение, что прогнозируемые 60-70% население может длиться годами, но в институте предполагают, что это может произойти в течение двух лет.