TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Рекордный обвал нефти на фоне пандемии.
- Как власти Москвы готовятся к карантину.
- В Киеве закрыто метро, ограничено число пассажиров в одном автобусе.
- 25 миллионов безработных. Что будет с экономикой?
- Путин посчитал, сколько в России среднего класса.
Видео: ГЛАВНОЕ | 18.03.20
Из-за коронавируса число безработных может вырасти на 25 миллионов человек, такие данные опубликовал Международный организации труда. Экономист Владислав Иноземцев в интервью "Главное" указал, что вопрос заключается в том, насколько быстро экономика восстановится, а не ситуации на данный момент, когда люди не могут работать.
"Сейчас огромное количество людей не может себе найти применение, закрыты рестораны, остановлено сообщение. Скорее всего правительства будут решать эти вопросы", - сказал экономист.
Мир находится в самом начале пандемии, которая развивается волнами, и это может длится годами, прогнозируют в немецком Институте Роберта Коха. Эксперты института сделали предположение, что прогнозируемые 60-70% население может длиться годами, но в институте предполагают, что это может произойти в течение двух лет.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.