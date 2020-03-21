В Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, 15 госпитализированы

По состоянию на утро 21 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, из которых 50 — это люди в возрасте 60 и старше. За сутки было сделано 308 тестов, 23 из которых оказались позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 2812 тестов, пишет Rus.Postimees.
У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы, госпитализированы 15 человек. На данный момент никто не нуждается в интенсивном лечении.
На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. В день лаборатории способны проверить 500-600 проб.
Вчера в нескольких городах открылись drive-in пункт для взятия проб на коронавирус.
Напомним, в Латвии вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 13 человек, общее количество заболевших составляет 124 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдал 1241 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 4446 человек.