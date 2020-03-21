В Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, 15 госпитализированы

По состоянию на утро 21 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, из которых 50 — это люди в возрасте 60 и старше. За сутки было сделано 308 тестов, 23 из которых оказались позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 2812 тестов, пишет Rus.Postimees.