Swedbank: последствия принятых решений будут ощущаться еще многие годы

Поэтому сейчас нужно по возможности учитывать и долгосрочное влияние решений, добавила она.

Экономист положительно оценивает объявленные правительством меры экономической поддержки, но считает, что их будет недостаточно, так как другие государства планируют куда более масштабную поддержку.

По мнению Зоргефрейи, особенно важна прямая поддержка, например, пособия по простою, которые нужно направить наиболее пострадавшим от кризиса предприятиям независимо от отраслей. Поддержка нужна и социально незащищенным людям, которые использовали специальные налоговые режимы - их нельзя считать неплательщиками налогов, которым не полагается помощь.

По мнению экономиста, кризис отсеет непродуктивные, недобросовестные предприятия, так как поддерживать тех, кто и до кризиса еле держался или не платил налоги, в долгосрочной перспективе нежелательно.

По словам Зоргефрейи, одним из уроков кризиса может стать понимание того, насколько важна система здравоохранения и ее достаточное финансирование. Вирус заставит предприятия и госучреждения понять, достаточно ли они вкладывали в цифровые решения и не следует ли и в "мирное время" перенести в интернет часть совещаний и конференций.