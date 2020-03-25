На пособия за простой для 73 000 работников из бюджета потребуется 102 млн евро

Пособия за простой первоначально получат работники таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура. Пособие будет выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Ежемесячное фискальное влияние этого решения на бюджет составит 50,89 млн евро, следовательно, если предположить, что пособия за простой будут выплачиваться до 14 мая, на их выплату потребуется 101,79 млн евро.