Ср, 25.03.2020
К сожалению, в Латвии хватает недобросовестных предпринимателей, желающих нажиться за счет кризиса, которые просят необоснованно высокую плату за защитные средства, а также предлагают товар без соответствующих сертификатов. Илзе Винькеле, министр здравоохранения Латвии

На пособия за простой для 73 000 работников из бюджета потребуется 102 млн евро

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Вчерашнее решение правительства о выплате пособий за простой 73 000 работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, обойдется государственному бюджету в сумму 102 млн евро, свидетельствуют данные Министерства экономики.

Пособия за простой первоначально получат работники таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура. Пособие будет выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Ежемесячное фискальное влияние этого решения на бюджет составит 50,89 млн евро, следовательно, если предположить, что пособия за простой будут выплачиваться до 14 мая, на их выплату потребуется 101,79 млн евро.

Эта сумма вырастет, если правительство расширит список отраслей, которые могут претендовать на помощь.

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