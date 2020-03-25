Каждый день около 100 латвийцев за свой счет сдают анализы на Covid-19

За свои средства анализы на Covid-19 сдают примерно 100 человек в день, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
По его словам, за личные средства анализы сдают люди, побывавшие за границей, но не обнаруживающие у себя симптомов, а также люди, которые за границей не были, но отмечают у себя симптомы, характерные для Covid-19.
"Сегодня видим, что по крайней мере у семи людей, сдавших анализ по своей инициативе и за личные средства, было констатировано заболевание Covid-19", - сообщил он.
Как известно, если человек хочет сдать анализы без направления, то это стоит 80 евро. Стоит отметить, что из всех стран Балтии Латвия проводит больше всего тестов на "Covid-19". На данный момент в стране подтвержден 221 случай Covid-19.
Как известно, эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19.