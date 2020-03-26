В среду из пожаров были спасены три человека

За прошедшие сутки в Латвии из пожаров были спасены три человека, ни один из них не пострадал и не погиб, свидетельствует обобщенная статистика Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В среду в Латвии было потушено 70 пожаров, в том числе 51 пожар, вызванный горением прошлогодней сухой травы. Из 19 не связанных с горением сухой травы пожаров шесть было потушено в краях Латвии, шесть - в Риге, а семь - в других городах.
За прошедшие сутки работники VUGD также провели 12 работ по спасению.
С начала года в Латвии было потушено 1348 пожаров, из которых 220 пожаров были связаны с горением прошлогодней сухой травы. В результате пожаров с начала года пострадали 67 человек, а погибли - 28.