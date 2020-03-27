"Муж говорил так же". Муцениеце на шоу Урганта высмеяла свой неудачный брак

В частности, Агата поделилась с Иваном забавной историей знакомства со своим любимым исполнителем Робби Уильямсом. Оказалось, что во время отдыха за границей дети Муцениеце затеяли на пляже игру с наследниками певца. Актриса разговорилась с супругой Уильямса, узнав ее, и позже попросила о возможности сфотографироваться с кумиром.

"Они всей семьей пришли на виллу, где мы отдыхали, пригласили нас на концерт в зону, где были только самые близкие, потом провели за кулисы. Это всё есть в моем влоге", — рассказала гостья шоу.

"Может, и правда начать смотреть?" — заинтересовался Иван.

Это вызвало шуточное возмущение у артистки.

"То есть, ты врал до этого, что смотрел?" — спросила она. Ургант поспешил заверить, что никогда не врет. "Мой муж также говорил", — парировала Муцениеце, чем вызвала бурные эмоции ведущего и публики программы.