"Муж говорил так же". Муцениеце на шоу Урганта высмеяла свой неудачный брак

31-летняя актриса и телеведущая Агата Муцениеце стала гостьей нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". В беседе с ведущим Иваном Ургантом Муцениеце поделилась подробностями развода с супругом, 32-летним Павлом Прилучным.
В частности, Агата поделилась с Иваном забавной историей знакомства со своим любимым исполнителем Робби Уильямсом. Оказалось, что во время отдыха за границей дети Муцениеце затеяли на пляже игру с наследниками певца. Актриса разговорилась с супругой Уильямса, узнав ее, и позже попросила о возможности сфотографироваться с кумиром.
"Они всей семьей пришли на виллу, где мы отдыхали, пригласили нас на концерт в зону, где были только самые близкие, потом провели за кулисы. Это всё есть в моем влоге", — рассказала гостья шоу.
"Может, и правда начать смотреть?" — заинтересовался Иван.
Это вызвало шуточное возмущение у артистки.
"То есть, ты врал до этого, что смотрел?" — спросила она. Ургант поспешил заверить, что никогда не врет. "Мой муж также говорил", — парировала Муцениеце, чем вызвала бурные эмоции ведущего и публики программы.
Однако другое напоминание о неудавшемся браке — татуировку в виде обручального кольца на безымянном пальце — Агата уже переделала, набив милую лисичку. Впрочем, она сохранила теплые чувства к супругу. "Он же хороший, красивый, он отец моих детей. Классный чувак", — заверила Муцениеце.