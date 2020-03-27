На выходных самоизоляцию никто не отменял: за популярными местами отдыха проследит полиция

Администрация Рижской думы и полиция призывают людей избегать прогулок и занятий спортом, например, на Луцавсале, в Межапарке, Вецаки, на променаде в Кенгарагсе и других похожих местах.

Администрация также призывает семьи с детьми ни в коем случае не приходить на детские игровые площадки.

Также самоуправление напоминает, что общественный транспорт следует использовать только при отсутствии альтернативы и наличии большой необходимости.

Столичная администрация напоминает, что вопросы, связанные с Covid-19, профилактикой, самоизоляцией и карантином можно задать, позвонив на информационный телефон Центра профилактики и контроля заболеваний по номеру 67387661. Для проведения анализов пациентам с легкими симптомами заболевания нужно звонить по телефону 8303, а в случае тяжелых осложнений - по телефону 113.