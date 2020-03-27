Сб, 28.03.2020
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  • На выходных самоизоляцию никто не отменял: за популярными местами отдыха проследит полиция

На выходных самоизоляцию никто не отменял: за популярными местами отдыха проследит полиция

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Временная администрация Рижской думы поручила полиции Рижского самоуправления на выходных усиленно следить за популярными общественными местами в городе, чтобы не допустить скопления там людей, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Администрация Рижской думы и полиция призывают людей избегать прогулок и занятий спортом, например, на Луцавсале, в Межапарке, Вецаки, на променаде в Кенгарагсе и других похожих местах.

Администрация  также призывает семьи с детьми ни в коем случае не приходить на детские игровые площадки.

Также самоуправление напоминает, что общественный транспорт следует использовать только при отсутствии альтернативы и наличии большой необходимости.

Для преодоления коротких дистанций самоуправление советует рижанам использовать, например, велосипеды или идти пешком.

Столичная администрация напоминает, что вопросы, связанные с Covid-19, профилактикой, самоизоляцией и карантином можно задать, позвонив на информационный телефон Центра профилактики и контроля заболеваний по номеру 67387661. Для проведения анализов пациентам с легкими симптомами заболевания нужно звонить по телефону 8303, а в случае тяжелых осложнений - по телефону 113.

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