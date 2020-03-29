Вс, 29.03.2020
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В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза

Мадрид. Иллюстрация

ФОТО: CHEMA MOYA / EPA

Двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза стала первой жертвой пандемии среди представителей монарших семей Европы. Она умерла от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 86 лет, сообщает "Эхо Москвы".

Сейчас известно о заражении еще двух представителей королевских родов – это наследник британского престола принц Чарльз и правящий князь Монако Альбер II.

По меньшей мере 78 797 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 6 528 человек умерли, 14 709 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (22 677). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами

В субботу днем ведомство информировало о 72 248 заболевших и 5 690 жертвах эпидемии Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.

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