Пн, 30.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Я у мамы инженер": Тимати поделился лайфхаком для нажатия кнопок в лифте

"Я у мамы инженер": Тимати поделился лайфхаком для нажатия кнопок в лифте
Видео

Тимати

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Популярный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не прикасаясь к ним. Видео артист разместил на своей Instagram-странице. 

Тимати показал, что он примотал проволоку к зажигалке клейкой лентой. Таким образом, можно легко нажимать кнопки и не дотрагиваться до них. 

После он зажег огонь, чтобы продемонстрировать, что зажигался еще работает. 

Ролик невероятно понравился фолловерам Тимати. 

"Пошла сделаю такую", - написала телеведущая Барановская. 

"Скрытая реклама Пятерочки", "Лучшая реклама, что я видел", "Пятерочка выручает", "Я у мамы инженер", - писали поклонники в комментариях. 

Ролик собрал свыше 2 миллионов просмотров. 

Напомним, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в связи с распространением Covid-19. Жители мегаполиса должны  соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Но главное, что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска.

Последние новости

НАВЕРХ