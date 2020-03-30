"Я у мамы инженер": Тимати поделился лайфхаком для нажатия кнопок в лифте
Популярный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не прикасаясь к ним. Видео артист разместил на своей Instagram-странице.
Тимати показал, что он примотал проволоку к зажигалке клейкой лентой. Таким образом, можно легко нажимать кнопки и не дотрагиваться до них.
После он зажег огонь, чтобы продемонстрировать, что зажигался еще работает.
Ролик невероятно понравился фолловерам Тимати.
"Пошла сделаю такую", - написала телеведущая Барановская.
"Скрытая реклама Пятерочки", "Лучшая реклама, что я видел", "Пятерочка выручает", "Я у мамы инженер", - писали поклонники в комментариях.
Ролик собрал свыше 2 миллионов просмотров.
Напомним, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в связи с распространением Covid-19. Жители мегаполиса должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Но главное, что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска.