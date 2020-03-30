Евросоюз опубликовал список профессий, представителей которых нельзя ограничивать в передвижении

"Работа многих из них важна для преодоления касающегося всех нас кризиса", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.

Некоторые из препятствий на пути пересечения внутренних границ ЕС за последнюю неделю были устранены под давлением блока, особенно в том, что касается перевозки продовольствия и других предметов первой необходимости. Различия в карантинных и передвижных ограничениях в странах блока не позволяют понять, представителям каких профессий и на каких условиях разрешено пересекать границы. Список, составленный ЕС, является рекомендательным.

По словам фон дер Ляйен, самое главное, чтобы люди, которые имеют решающее значение в борьбе с коронавирусом, имели быстрый доступ к своему рабочему месту.

"Имеются в виду сектор здравоохранения и заботящиеся о детях и стариках сотрудники, пожарные, полицейские и транспортники", - сказала президент комиссии.