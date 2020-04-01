Гаусс: кризис переживут не все авиакомпании

"Я думаю, работу начнут авиакомпании, за которыми стоит государство. И, конечно, продолжат летать такие большие и прибыльные как Ryanair и Wizzair, потому что у них достаточно денег, чтобы пережить кризис", - сказал Гаусс в интервью агентству LETA.

Гаусс напомнил, что еще 40 лет все европейские авиакомпании принадлежали государству, после чего началась их приватизация. Сейчас, скорее всего, страны будут принимать участие в спасении отрасли, после чего продадут акции.

"Я думаю, это существенно изменит ситуацию на рынке перевозок. Одновременно, такие большие, как, например, Lufthansa, могут стать меньше, просто потому, что не будет спроса", - сказал Гаусс.

По словам Гаусса, специалисты отрасли прогнозируют, что общее влияние кризиса из-за Covid-19 будет в размере примерно 250 млрд евро. Цифры, однако, могут вырасти - сейчас кризис быстро развивается в США.

"Мы смотрим, что делают и какую поддержку авиакомпании получают в других странах Европы. Мы видим, что Lufthansa, SAS, Finnair, AirFrance, British Airways получат поддержку государства в том или ином виде. airBaltic сегодня способен справится сам, но с продолжением кризиса, мы посмотрим, какая помощь доступна. Может быть это будет поддержка Евросоюза. Еще не ясно. латвийской государство, как наш акционер, а также частный акционер, сказали, что хотят, чтобы мы работали - кризис закончится и эта инфраструктура будет нужна.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что airBaltiс планирует уволить 700 сотрудников - примерно на треть больше, чем несколько недель назад. Также для преодоления экономического кризиса и стабилизации ситуации в авиационной отрасли Кабинет министров концептуально поддержал вложение 150 млн евро в основной капитал национальной авиакомпании airBaltic.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что кризиса, который был бы подобен нынешнему, транспортная отрасль не видела со времен Второй мировой войны.