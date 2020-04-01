Мясо - дороже, клубника - дешевле! Из-за Covid-19 могут упасть цены на некоторые продукты

Как отметила представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе, прогнозировать тенденции цен на продукты питания в период пандемии сложно. Биржи сейчас нестабильны и неактивны, покупатели тоже выжидают.

Однако латвийские цены на продукты питания всегда коррелируют с мировыми, и часть продуктов, скорее всего, подешевеет.

В марте по сравнению с декабрем значительно выросли цены на мясо, мясные продукты, овощи и фрукты.

На 27% (до 6,44 евро за кг) подорожал свиной окорок, на 22% (до 1,54 евро за кг) - груши, на 18% - желтая и красная паприка, на 13% (до 6,63 евро за кг) - куриное филе.

В первом квартале подешевела импортная клубника - на 40% (до 6,29 евро за кг), апельсины - на 21% (до 1,46 евро за кг), полукопченая колбаса "Сервелат" - на 17% (до 5,94 евро за кг), спагетти - на 16% (до 0,77 евро за кг).

Подешевели в течение года только свежие овощи. Кочанная капуста подешевела на 44% (до 0,46 евро за кг), морковь - на 37% (до 0,46 евро за кг), столовая свекла - на 30% (до 0,33 евро за кг), лук - на 27% (до 0,52 евро за кг), импортные помидоры - на 20% (до 1,86 евро за кг).

Гулбе пояснила, что в начале года некоторые сети магазинов повысили цены на продукты, что отразилось на средних ценах. Имел значение и тот факт, что затраты на рабочую силу в ряде отраслей были неадекватно высоки.