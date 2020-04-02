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  • Готовим вместе с детьми! 4 рецепта с хлебом от популярных латвийских блогеров

#останьсядома ⟩ Готовим вместе с детьми! 4 рецепта с хлебом от популярных латвийских блогеров

ФОТО: Пресс-фото

У многих из нас идет уже третья неделя домашнего режима, и может статься, что за это время приготовлены все популярные рецепты семьи, гречка и рис варились уже несколько раз за неделю и привычные обеды или ужины надоели. Если обычные продукты из зерновых хочется заменить чем-то другим, хорошей альтернативой станет хлеб – богатый источник клетчатки и протеина. 

Чтобы вдохновить вас на приготовление новых повседневных блюд, два популярных в обществе кулинарных блогера Анна Панна и Каспарс Вирснитис поделились интересными и новыми рецептами, основным ингредиентом которых является хлеб Fazer Gardā.

Главное преимущество – они достаточно просты, чтобы привлечь к процессу приготовления детей!

Кулинарный блогер Каспарс Вирснитис, который недавно вместе с семьей вернулся из двухмесячного путешествия по Африке, сейчас с женой Кристине Вирстните и двумя детьми проводит время #останьсядома, придумывая интересные и новые рецепты, вызвавшие большой отклик в социальной сети Instagram.

Запеканка из тостерного хлеба

Этот рецепт отлично подойдет для неспешного утра выходного дня, когда вся семья выспалась и готова перекусить чем-то сытным – именно тогда самое время для питательной запеканки из тостерного хлеба, которая понравится детям, потому что богата сыром и практически тает на языке, а также порадует всех любителей бекона, потому что между маленькими ломтиками тостерного хлеба спрятались хрустящие и сочные кусочки бекона.

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • тостерный хлеб Fazer Gardā Mini;
  • 6 яиц;
  • 200 г сливок;
  • 150 хорошо плавящегося сыра;
  • соль и перец либо другие приправы по вкусу;
  •  150 г бекона.

Приготовление:

  1. В большой миске взбить яйца с солью, перцем, добавить сливки. В это время маленьким помощникам по кухне можно поручить мелко натереть сыр и затем добавить его к сливочно-яичной массе.
  2. Когда масса готова, обмакните в нее хлеб, обваляйте в подготовленной массе и уложите в жаропрочную посуду для запекания в духовке. Сверху уложите бекон, порезанный на мелкие кусочки.
  3. Все это желательно выдержать в холодильнике часа 4, чтобы вся жидкость хорошо впитались, потому что тогда запеканка будет напоминать суфле, но можно запекать и сразу или подержать 20-30 минут, тогда тоже будет вкусно.
  4. Готовим запеканку из тостерного хлеба в духовке, нагретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут. Подаем горячей и едим с аппетитом!

Вкусные яблочные рулетики с тостерным хлебом

Когда мы остаемся дома и хозяйничаем на кухне вместе с детьми, это отличная возможность проявить творческое начало и превратить тостерный хлеб в фантастическое блюдо на завтрак, которое также может стать отличным десертом. Вкусные яблочные рулетики с хлебом напоминают быстрый яблочный пирог, но еще лучше, потому что для них не нужно замешивать тесто. Весь дом наполнится запахом корицы, а во рту будет настоящий концерт вкусов! Самое лучше в нем то, что приготовление займет всего лишь около получаса и принесет много радости, если привлечь к нему детей.

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • тостерный хлеб;
  • 3 небольших яблока;
  • сахар; 
  • 1 ст. л. картофельного крахмала,
  • ⅓ пачки масла и корица.

Приготовление:

  1. Отрежьте все корочки у 10 ломтиков и затем скалкой раскатайте их в лист. Оставшиеся корочки хлеба потом можно пустить на сухарики для добавления в салаты или крем-супы. Срезать корочки и раскатывать хлеб, несомненно, понравится самым маленьким помощникам на кухне.
  2. Когда корочки срезаны, очистите и нарежьте на кусочки 3 небольших яблока, в кастрюле нагрейте до кипения 100 г воды, добавьте 1 ст. л. сахара, столько же картофельного крахмала и корицы, и совсем немного экстракта ванили. Все тщательно перемешайте и положите в кастрюлю яблоки, дайте им впитать все вкусы и немного карамелизоваться.
  3. В это время во второй кастрюле растопите масло – ⅓ пачки вместе с 1 ст. л. корицы и 2 ст. л. сахара, и когда все растает, снимите с огня.
  4. На раскатанные ломтики хлеба выложите посередине карамелизованные яблоки, сформируйте рулет, затем обмакните его в смесь растопленного масла, корицы и сахара, положите в сковороду на пекарскую бумагу.
  5. Когда все рулетики готовы, выпекайте их приблизительно 15-20 минут в духовке, нагретой до 180 градусов.
  6. Подавайте яблочные рулеты из тостерного хлеба теплыми со вкусным чаем. Позволяйте детям хозяйничать на кухне, и тогда каждое блюдо станет для них еще вкуснее, потому что приготовлено своими руками.

Десерт "Вкус детства"

Автор трех популярных книг рецептов Анна Панна или Анна Бирмане вместе с дочкой и мужем коротает время самоизоляции за долгими прогулками по лесу или совместным приготовлением пищи дома. Вдохновившись прогулками и мысленно вернувшись в детство, она придумала два замечательных рецепта.

ФОТО: Пресс-фото

Все мы помним из детства ломтики белого хлеба, замоченные в яйце, которые жарились на сковороде под шкворчание сливочного масла. Несомненно, это подходящий рецепт, чтобы побаловать близких утром выходного дня. Он достаточно прост, поэтому его можно готовить вместе с малышами. Блюдо можно подавать вместе с указанными мной ингредиентами, а также вареньем или просто свежими ягодами. Гурманы-экстремалы могут смело положить сверху жареное яйцо и бекон.

Ингредиенты:

  • 2 яйца; 
  • 6 ломтиков тостерного хлеба; 
  • 1/2 ст. л. корицы;
  • 1/2 ст. л. сахара;
  • сливочное масло для жарки;
  • бананы;
  •  ягоды.

Приготовление:

  1. В миске взбейте яйцо вместе с корицей и сахаром.
  2. Разогрейте сковороду и растопите на ней немного масла. Перед обжариванием хлеб обмакните в яичную смесь.
  3. Жарьте на сковороде до появления золотисто-коричневой корочки с обеих сторон.
  4. Обжарьте банан со всех сторон до легкой карамелизации.
  5. Подавайте вместе с обжаренными бананами и ягодами.

Вкусные сырные сэндвичи для долгих прогулок по лесу

Этот бутерброд вам пригодится, когда в выходные дни в кругу близких вы отправитесь на природу, где больше никого нет. Когда природные тропы, леса и луга исхожены, появляется зверский аппетит, и тогда вам на помощь придет сытный и очень вкусный сэндвич из хлеба и жареного сыра. Важно отметить, что он нравится моему двухлетке и, насколько мне известно, другим малышам тоже. Поэтому его можно приготовить вместе с детьми, прежде чем отправиться на неторопливую прогулку в выходной день, чтобы насладиться теплыми лучами солнца.

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • 4 ломтика хлеба;
  • 2 ломтика сыра толщиной 0,5 см;
  • 1 ст. л. муки; 
  • 1 сырое яйцо;
  • 3 столовых ложки панировочных сухарей panko или обычные сухари; 
  • 2 вареных яйца; 
  • огурец; 
  • песто или другой спред.

Приготовление:

  1. Хлеб с семечками Fazer Gardā вкусен уже сам по себе, и дети охотно едят его просто так. Но чтобы было интереснее, добавим вкусные ингредиенты.
  2. Дети могут взять на себя нарезку вареных яиц и огурцов, а также намазывание хлеба.
  3. В это время мама поджарит сыр.
  4. Ломтики сыра обваляйте в муке, затем обмакните в слегка взбитое яйцо и, наконец, – в панировочные сухари.
  5. Разогрейте сковороду на сильном огне и налейте в нее немного растительного масла. Выложите на сковороду запанированный сыр и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки.
  6. Старайтесь делать это быстро, чтобы сыр полностью не растаял.
  7. Затем сделайте бутерброды, положив в середину огурцы, вареное яйцо и жареный сыр.

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