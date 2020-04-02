останьсядома ⟩ Готовим вместе с детьми! 4 рецепта с хлебом от популярных латвийских блогеров

У многих из нас идет уже третья неделя домашнего режима, и может статься, что за это время приготовлены все популярные рецепты семьи, гречка и рис варились уже несколько раз за неделю и привычные обеды или ужины надоели. Если обычные продукты из зерновых хочется заменить чем-то другим, хорошей альтернативой станет хлеб – богатый источник клетчатки и протеина.
Чтобы вдохновить вас на приготовление новых повседневных блюд, два популярных в обществе кулинарных блогера Анна Панна и Каспарс Вирснитис поделились интересными и новыми рецептами, основным ингредиентом которых является хлеб Fazer Gardā.
Главное преимущество – они достаточно просты, чтобы привлечь к процессу приготовления детей!
Кулинарный блогер Каспарс Вирснитис, который недавно вместе с семьей вернулся из двухмесячного путешествия по Африке, сейчас с женой Кристине Вирстните и двумя детьми проводит время #останьсядома, придумывая интересные и новые рецепты, вызвавшие большой отклик в социальной сети Instagram.
Запеканка из тостерного хлеба
Этот рецепт отлично подойдет для неспешного утра выходного дня, когда вся семья выспалась и готова перекусить чем-то сытным – именно тогда самое время для питательной запеканки из тостерного хлеба, которая понравится детям, потому что богата сыром и практически тает на языке, а также порадует всех любителей бекона, потому что между маленькими ломтиками тостерного хлеба спрятались хрустящие и сочные кусочки бекона.
Ингредиенты:
- тостерный хлеб Fazer Gardā Mini;
- 6 яиц;
- 200 г сливок;
- 150 хорошо плавящегося сыра;
- соль и перец либо другие приправы по вкусу;
- 150 г бекона.
Приготовление:
- В большой миске взбить яйца с солью, перцем, добавить сливки. В это время маленьким помощникам по кухне можно поручить мелко натереть сыр и затем добавить его к сливочно-яичной массе.
- Когда масса готова, обмакните в нее хлеб, обваляйте в подготовленной массе и уложите в жаропрочную посуду для запекания в духовке. Сверху уложите бекон, порезанный на мелкие кусочки.
- Все это желательно выдержать в холодильнике часа 4, чтобы вся жидкость хорошо впитались, потому что тогда запеканка будет напоминать суфле, но можно запекать и сразу или подержать 20-30 минут, тогда тоже будет вкусно.
- Готовим запеканку из тостерного хлеба в духовке, нагретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут. Подаем горячей и едим с аппетитом!
Вкусные яблочные рулетики с тостерным хлебом
Когда мы остаемся дома и хозяйничаем на кухне вместе с детьми, это отличная возможность проявить творческое начало и превратить тостерный хлеб в фантастическое блюдо на завтрак, которое также может стать отличным десертом. Вкусные яблочные рулетики с хлебом напоминают быстрый яблочный пирог, но еще лучше, потому что для них не нужно замешивать тесто. Весь дом наполнится запахом корицы, а во рту будет настоящий концерт вкусов! Самое лучше в нем то, что приготовление займет всего лишь около получаса и принесет много радости, если привлечь к нему детей.
Ингредиенты:
- тостерный хлеб;
- 3 небольших яблока;
- сахар;
- 1 ст. л. картофельного крахмала,
- ⅓ пачки масла и корица.
Приготовление:
- Отрежьте все корочки у 10 ломтиков и затем скалкой раскатайте их в лист. Оставшиеся корочки хлеба потом можно пустить на сухарики для добавления в салаты или крем-супы. Срезать корочки и раскатывать хлеб, несомненно, понравится самым маленьким помощникам на кухне.
- Когда корочки срезаны, очистите и нарежьте на кусочки 3 небольших яблока, в кастрюле нагрейте до кипения 100 г воды, добавьте 1 ст. л. сахара, столько же картофельного крахмала и корицы, и совсем немного экстракта ванили. Все тщательно перемешайте и положите в кастрюлю яблоки, дайте им впитать все вкусы и немного карамелизоваться.
- В это время во второй кастрюле растопите масло – ⅓ пачки вместе с 1 ст. л. корицы и 2 ст. л. сахара, и когда все растает, снимите с огня.
- На раскатанные ломтики хлеба выложите посередине карамелизованные яблоки, сформируйте рулет, затем обмакните его в смесь растопленного масла, корицы и сахара, положите в сковороду на пекарскую бумагу.
- Когда все рулетики готовы, выпекайте их приблизительно 15-20 минут в духовке, нагретой до 180 градусов.
- Подавайте яблочные рулеты из тостерного хлеба теплыми со вкусным чаем. Позволяйте детям хозяйничать на кухне, и тогда каждое блюдо станет для них еще вкуснее, потому что приготовлено своими руками.
Десерт "Вкус детства"
Автор трех популярных книг рецептов Анна Панна или Анна Бирмане вместе с дочкой и мужем коротает время самоизоляции за долгими прогулками по лесу или совместным приготовлением пищи дома. Вдохновившись прогулками и мысленно вернувшись в детство, она придумала два замечательных рецепта.
Все мы помним из детства ломтики белого хлеба, замоченные в яйце, которые жарились на сковороде под шкворчание сливочного масла. Несомненно, это подходящий рецепт, чтобы побаловать близких утром выходного дня. Он достаточно прост, поэтому его можно готовить вместе с малышами. Блюдо можно подавать вместе с указанными мной ингредиентами, а также вареньем или просто свежими ягодами. Гурманы-экстремалы могут смело положить сверху жареное яйцо и бекон.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 6 ломтиков тостерного хлеба;
- 1/2 ст. л. корицы;
- 1/2 ст. л. сахара;
- сливочное масло для жарки;
- бананы;
- ягоды.
Приготовление:
- В миске взбейте яйцо вместе с корицей и сахаром.
- Разогрейте сковороду и растопите на ней немного масла. Перед обжариванием хлеб обмакните в яичную смесь.
- Жарьте на сковороде до появления золотисто-коричневой корочки с обеих сторон.
- Обжарьте банан со всех сторон до легкой карамелизации.
- Подавайте вместе с обжаренными бананами и ягодами.
Вкусные сырные сэндвичи для долгих прогулок по лесу
Этот бутерброд вам пригодится, когда в выходные дни в кругу близких вы отправитесь на природу, где больше никого нет. Когда природные тропы, леса и луга исхожены, появляется зверский аппетит, и тогда вам на помощь придет сытный и очень вкусный сэндвич из хлеба и жареного сыра. Важно отметить, что он нравится моему двухлетке и, насколько мне известно, другим малышам тоже. Поэтому его можно приготовить вместе с детьми, прежде чем отправиться на неторопливую прогулку в выходной день, чтобы насладиться теплыми лучами солнца.
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба;
- 2 ломтика сыра толщиной 0,5 см;
- 1 ст. л. муки;
- 1 сырое яйцо;
- 3 столовых ложки панировочных сухарей panko или обычные сухари;
- 2 вареных яйца;
- огурец;
- песто или другой спред.
Приготовление:
- Хлеб с семечками Fazer Gardā вкусен уже сам по себе, и дети охотно едят его просто так. Но чтобы было интереснее, добавим вкусные ингредиенты.
- Дети могут взять на себя нарезку вареных яиц и огурцов, а также намазывание хлеба.
- В это время мама поджарит сыр.
- Ломтики сыра обваляйте в муке, затем обмакните в слегка взбитое яйцо и, наконец, – в панировочные сухари.
- Разогрейте сковороду на сильном огне и налейте в нее немного растительного масла. Выложите на сковороду запанированный сыр и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки.
- Старайтесь делать это быстро, чтобы сыр полностью не растаял.
- Затем сделайте бутерброды, положив в середину огурцы, вареное яйцо и жареный сыр.
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