останьсядома ⟩ Готовим вместе с детьми! 4 рецепта с хлебом от популярных латвийских блогеров

Чтобы вдохновить вас на приготовление новых повседневных блюд, два популярных в обществе кулинарных блогера Анна Панна и Каспарс Вирснитис поделились интересными и новыми рецептами, основным ингредиентом которых является хлеб Fazer Gardā.

Главное преимущество – они достаточно просты, чтобы привлечь к процессу приготовления детей!

Кулинарный блогер Каспарс Вирснитис, который недавно вместе с семьей вернулся из двухмесячного путешествия по Африке, сейчас с женой Кристине Вирстните и двумя детьми проводит время #останьсядома, придумывая интересные и новые рецепты, вызвавшие большой отклик в социальной сети Instagram.

Запеканка из тостерного хлеба

Этот рецепт отлично подойдет для неспешного утра выходного дня, когда вся семья выспалась и готова перекусить чем-то сытным – именно тогда самое время для питательной запеканки из тостерного хлеба, которая понравится детям, потому что богата сыром и практически тает на языке, а также порадует всех любителей бекона, потому что между маленькими ломтиками тостерного хлеба спрятались хрустящие и сочные кусочки бекона.

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

тостерный хлеб Fazer Gardā Mini;

6 яиц;

200 г сливок;

150 хорошо плавящегося сыра;

соль и перец либо другие приправы по вкусу;

150 г бекона.

Приготовление:

В большой миске взбить яйца с солью, перцем, добавить сливки. В это время маленьким помощникам по кухне можно поручить мелко натереть сыр и затем добавить его к сливочно-яичной массе. Когда масса готова, обмакните в нее хлеб, обваляйте в подготовленной массе и уложите в жаропрочную посуду для запекания в духовке. Сверху уложите бекон, порезанный на мелкие кусочки. Все это желательно выдержать в холодильнике часа 4, чтобы вся жидкость хорошо впитались, потому что тогда запеканка будет напоминать суфле, но можно запекать и сразу или подержать 20-30 минут, тогда тоже будет вкусно. Готовим запеканку из тостерного хлеба в духовке, нагретой до 180 градусов, в течение 45-50 минут. Подаем горячей и едим с аппетитом!

Вкусные яблочные рулетики с тостерным хлебом

Когда мы остаемся дома и хозяйничаем на кухне вместе с детьми, это отличная возможность проявить творческое начало и превратить тостерный хлеб в фантастическое блюдо на завтрак, которое также может стать отличным десертом. Вкусные яблочные рулетики с хлебом напоминают быстрый яблочный пирог, но еще лучше, потому что для них не нужно замешивать тесто. Весь дом наполнится запахом корицы, а во рту будет настоящий концерт вкусов! Самое лучше в нем то, что приготовление займет всего лишь около получаса и принесет много радости, если привлечь к нему детей.

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

тостерный хлеб;

3 небольших яблока;

сахар;

1 ст. л. картофельного крахмала,

⅓ пачки масла и корица.

Приготовление: