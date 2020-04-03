У нас тоже есть дети и счета. Хозяйка турфирмы осталась без пособия по простою

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Владелец туристического агенства Nikos Travel Елена Серебрякова опубликовала в сети Facebook эмоциональный пост. Она решила публично прокомментировать ситуацию с помощью коммерсантам.

"Помощь заключается в том, что нам всем предлагают взять кредит на якобы особо выгодных условиях (что в данной ситуации равносильно удару по голове утопающему, чтобы перестал уже барахтаться и выпендриваться, а просто быстрее пошёл на дно), отсрочить налоги (не отменить на время, а именно заплатить чуть позже) и предлагают 75% от зарплаты за простой. Ну вот тут можно остановиться подробней", - написала Елена.

Елена оформила все необходимые документы, чтобы ее работники получили пособие по простою. Елена пишет, что "скромно поинтересовалась", может ли она тоже его получить. Служба госдоходов ответила, что нет, ей не полагается - она является членом правления.

"Но какого черта, спрашивается, ты платишь бешеные налоги, выплачиваешь себе (в том числе) зарплату, даешь рабочие места и тебе ничего не полагается...", - пишет Елена, отмечая, что и она, и ее сотрудники продолжают работать без зарплаты - сейчас нужно решать много вопросов в связи с массовой отменой туров по причине закрытия границ.

"У нас тоже есть дети, и оплата счетов, и ещё много чего...Я ни разу не нытик и не пессимист, и написала это потому, что уже не первый раз видела отвратительные комментарии, где люди возмущаются, что с чего бы это именно нам так помогать, и кто мы такие, и так нам и надо, и всем тяжело. Абсолютно верно, тяжело всем", - пишет Елена, подытоживая, что все, что "не убивает - делает сильнее".

В своем профиле Серебрякова разместила видеоинтервью, в котором рассказала, что знает одну владелицу турагентства, одинокую маму, которая осталась без средств к существованию.

Ей тоже не полагается - ведь у нее есть своя компания.

Предприниматель и богач - не синонимы. Для некоторых людей их дело - единственное место работы и источник доходов, и порой у него даже нет подчиненных. Бывает, что владелец небольшого предприятия и член правления, и руководитель проекта, снабженец и уборщик - все в одном лице.

Комментарий Минэкономики:

RUS.TVNET обратился за комментарием в Министерство экономики, которое разрабатывало критерии пособий по простою. В ответе министерства указано, что дискуссии о возможных решениях в плане господдержки постоянно проходят на уровне Кабинета министров, в рабочей группе под руководством министра финансов и с участием социальных партнеров, в том числе, с организациями, которые представляют интересы предпринимателей.

Инструменты поддержки разрабатываются постепенно, они расширяются и приспосабливаются к определенным группам.

Ясно, что инструменты поддержки и условия для их получения нужно постоянно совершенствовать. Уже сейчас идет пересмотр требований, чтобы более широкий круг предпринимателей мог получить отсрочку по налоговым платежам, а также получить пособие по простою для своих работников. Однако, на данный момент рабочая группа еще не пришла к единому мнению по критериям относительно владельцев предприятий и членов правления.

Вопрос остается на повестке дня.

Осознавая нынешнюю ситуацию, министерство экономики на данный момент обобщает необходимые изменения в условиях для получения пособия по простою. Минэкономики для того, чтобы улучшить и усовершенствовать порядок получения пособий по простою, следит за информацией от Службы госдоходов о том, как идет присвоение пособий по простою, и насколько это эффективно работает в реальной жизни.

Комментарий Министерства финансов