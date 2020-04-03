Глава СГД: для оптимизма по выполнению плана налоговых поступлений оснований нет

"Какие-либо прогнозы в настоящее время делать очень трудно. Но мы, конечно, следим за всеми событиями", - сказала Яунземе.

Она подчеркнула, что сейчас налоговая служба в основном концентрируется на выплате пособий за простой и оценке заявок на поддержку от предпринимателей.

"Это главное, на чем мы сегодня сосредоточились, но также работаем с декларациями о доходах. Мы увеличили количество консультантов, которые отвечают на звонки клиентов. (...) Объем нашей работы только растет, и мы с этим считаемся. Мы понимаем, что сейчас от нашей работы зависит, как долго наша экономика будет возвращаться в привычный ритм. Конечно же, в сотрудничестве с предпринимателями", - сказала гендиректор СГД.

Она сообщила, что к 1 апреля пособия выплачены 1372 работникам 329 предприятий на общую сумму 351 137 евро. Также в настоящее время принимаются заявления об отсрочке уплаты налогов.

"До 1 апреля мы предоставили налоговые каникулы 627 предприятиям на общую сумму обязательств 9,5 млн евро. Хочу подчеркнуть, что продление срока уплаты налогов не предоставляется автоматически - мы оцениваем прежний опыт отношений с предприятием. Если он не был положительным, то есть предприятие раньше не выполняло свои обязательства, возможен отказ", - сказала Яунземе.