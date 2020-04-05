Вузы не планируют организацию вступительных экзаменов, если в школах отменят централизованные

Как заявили агентству LETA в Рижском университете им. Страдиня, проведение централизованных экзаменов является обязанностью и ответственностью Министерства образования и науки и школ. Высшее учебное заведение не планирует проведение вступительных экзаменов, для этого не выделено ресурсов, не подготовлено электронных платформ и содержания вступительных экзаменов.

В университете добавили, что вступительные экзамены в таком случае нужно было бы проводить удаленно, и это был бы сложный процесс из-за необходимости обслуживать большой поток поступающих.

Представитель Латвийского университета Янис Саулитис также подчеркнул, что для организации вступительных экзаменов необходимы дополнительные ресурсы, а университет сейчас активно занят обеспечением качественного удаленного учебного процесса.

По его мнению, самым логичным решением в ситуации, если в этом году будут отменены централизованные экзамены, стало бы освободить школьников от сдачи экзаменов в этом году. Он отметил, что каждый год есть ученики, которые освобождаются от экзаменов из-за болезни или, например, участия в спортивных соревнованиях. В этом году можно было бы освободить от сдачи экзаменов всех школьников, подытожил Саулитис.

Рижский университет им. Страдиня предлагает отбирать поступающих по оценкам в аттестатах, однако для реализации этой идеи необходимо принять поправки к правилам Кабинета министров.

Университет подчеркнул, что готов организовать для поступающих дополнительные курсы по химии и биологии, чтобы помочь подготовиться к началу учебы.

В свою очередь проректор Рижского технического университета Улдис Суковскис заявил, что, согласно нынешнему нормативному регулированию, при приеме студентов высшие учебные заведения берут во внимание результаты централизованных экзаменов, однако, если это регулирование будет изменено, университет будет действовать в соответствии с новыми правилами.

Как сообщалось, министр образования и науки Илга Шуплинска на этой неделе заявила, что режим дистанционного обучения в общеобразовательных и профессиональных школах, вероятно, затянется, и не исключено, что очное обучение в этом учебном году не возобновится, а часть школьников не будет сдавать централизованные экзамены.

По словам министра, пока довольно сложно прогнозировать, как будут проходить централизованные экзамены в этом году, но на следующей неделе Министерство образования и науки начнет рассматривать этот вопрос.

"На следующей неделе мы планируем более точно наметить, у кого будут централизованные экзамены, а где мы можем обойтись годовой оценкой", - сказала министр.

Шуплинска сообщила, что рассматривается несколько вариантов, как решить проблему окончания учебного года и централизованных экзаменов. На Мальте, например, занятия в этом году отменены полностью и все школьники начиная с 6-го класса оставлены "на второй год".

По словам министра, Латвия к такому способу прибегать, безусловно, не хотела бы.

"Мы очень надеемся, что дистанционный учебный процесс позволит завершить учебный год, а потом мы посмотрим, необходимы ли тем школьникам, которые поступают в вузы, экзамены в школах, или это возможно уже в вузах. Мы ищем варианты, и думаю, что нам не грозит ни продление учебного года, ни очень жесткие санкции из-за кризисной ситуации", - сказала министр.