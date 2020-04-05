Не все больницы оказались готовы к пациентам с Covid-19

Общество в нарушении правил изоляции винит репатриантов и недобросовестных подростков, но события показывают, что и сами медики не осторожны.

В Огрской больнице уже около 30 медиков находятся в изоляции, она больше не принимает пациентов. Не работает на полную мощность и Добельская больница. Врачи обоих учреждений недооценили серьезность ситуации.

Муниципальные больницы не хотят признавать свою ответственность, виня Минздрав в неоказании поддержки и введении пациентов в заблуждение. У этого могут быть тяжелые последствия.

Несмотря на то, что рижские больницы можно бы было мобилизовать для пациентов с Covid-19, большая роль и у региональных больниц. В Огре к этому готовы не были.

В начале марта, когда заболевание начало распространяться, эпидемиологи предупреждали медиков, чтобы они не использовали быстрые экспресс-тесты, так как им доверять нельзя. Огрская больница хотела как лучше и закупила их, не прислушавшись к рекомендации. 16 марта тест показал заболевание у пациентки. Огрские медики без консультаций со специалистами повезли ее в Центр инфектологии в Риге, а в больнице установили карантин. Это вызвало хаос. Проведенные в Центре инфектологии тесты заболеванея не обнаружили.

20 марта в Огрскую больницу наведалась Инспекция здравоохранения. У визита были две цели - проверить инцидент с тестом и выяснить готовность больницы работать с пациентами с Cоvid-19. Такие проверки готовности проходят во всех региональных больницах.

В Огре инспекторов встретило воинственно настроенное руководство больницы. Их не хотели впускать в помещения и обвиняли в помехе работе.

Однако сотрудники инспекции выявили проблему в организации оказания услуг, констатировали, что больница не готова к безопасному размещению пациентов c Covid-19, в учреждении используются экспресс-тесты, да и сотрудничество инспекции с председателем правления больницы не заладилось.

Инспекторы призвали оперативно устранить выявленные недостатки и выполнять рекомендации, чтобы без лишней бюрократии и задержек улучшить работу. Руководитель больницы Дайнис Широв возразил, потребовав права подготовить ответы на обвинения. Ему дали время до 15 апреля. В думе он говорит, что бюрократы - инспекторы.

Вывод Инспекции здравоохранения о том, что больница не готова к борьбе с эпидемией, подтвердился в конце прошлой недели. У огрских медиков появились подозрения, что двое привезенных Службой неотложной медицинской помощи пациентов могут быть заражены опасным вирусом. В больнице у них взяли анализы, однако мероприятия по безопасности соблюдены не были.

В данный момент в больнице в Огре изолированы уже около 30 врачей. Прием новых пациентов остановлен.

25 марта SPKC сообщил, что распространение вируса больше нельзя проследить и заразиться может любой. Это означает, что медики должны быть особо осторожны, так как любой новый пациент может быть заражен и может передать вирус как медикам, так и другим больным.

Медики Огрской больницы не единственные, кто эту информацию пропустил. И в Добельской больнице 30 марта был принят пациент с симптомами Covid-19.

Сейчас в больнице закрыто детское отделение, многие врачи и работники выбиты из колеи. Руководитель больницы публично винит мать ребенка, что она ввела в заблуждение медиков, умолчав о контакте с лицами, которые вернулись из-за границы.

В соцсетях эти события вызвали гнев в адрес женщины, жители Добеле были встревожены ее безответственностью.

Семья пациента возмущена тем, что руководитель больницы винит их, вызывая этим агрессию общества. Медиков якобы никто в заблуждение не вводил.

Минздрав признает: если бы были соблюдены мероприятия по безопасности, в больницах Огре и Добеле не были бы закрыты отделения и изолированы медики.

Ситуация по-прежнему обостряется, обязанности региональных больниц растут, и не все могут за ними уследить.

Инспекция здравоохранения начала проверку и в Добельской больнице. В отличие от Огре, там руководство идет на сотрудничество и без возражений обещало оперативно устранить все недостатки, чтобы больница была готова к пациентам с Covid-19.