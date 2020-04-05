Вс, 5.04.2020
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В Италии зарегистрировано наименьшее c 19 марта количество смертей от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: CIRO DE LUCA / REUTERS

В Италии от Covid-19 за последние сутки умерли 525 человек, что является наименьшими количеством с 19 марта, сообщило в воскресенье Агентство гражданской обороны.

Таким образом общее число умерших достигло 15 887 - это наибольшее количество, зарегистрированное в одной отдельно взятой стране.

Число заразившихся за последние сутки выросло на 3,5%, достигнув 128 948 человек, в это число включены и те, кто выздоровел, и те, кто умер.

С понедельника число зараженных вырастало примерно на 4% в день.

Второй день подряд в Италии снижается число пациентов в интенсивной терапии - оно сократилось на 17 до 3977.

В субботу количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снизилось впервые с начала эпидемии.

Число выздоровевших пациентов выросло на 3,9% и достигло 21 815 человек.

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