Главное о Covid-19 в Латвии 6 апреля: трое пациентов подключены к ИВЛ, болгары - под охраной

Группа граждан Болгарии - 18 человек, которым Литва отказала в транзите, остались в Латвии. Среди них есть заболевший Covid-19 - его изолировали от остальной группы. Болгары находятся в центре для иностранцев в Межотне, который закрыт на карантин. За соблюдением ограничений на месте наблюдает полиция. Сообщается, что иностранцы снабжены едой и предметами первой необходимости. Семь пограничников, которые контактировали с ними, отправлены на самоизоляцию.

Группа проезжала на нескольких машинах через Латвию к границе Литвы. По дороге ни с кем из жителей они не контактировали.

Сообщается, что трое тяжелых пациентов с Covid-19 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в больнице находятся 44 человека, пятеро - в тяжелом состоянии.

По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрия Перевощикова, порядка 50 медицинских работников заболели Covid-19. Перевощиков указал, что рост числа заболевших стал меньше, что является позитивным моментом.

Он отметил, что есть люди, у которых нет симптомов, но тесты на коронавирус все еще положительные.

Для того, чтобы человек мог вернуться к привычному ритму, нужно сделать анализ. У коронавируса есть неприятная особенность - до двух недель после того, как нет симптомов, человек может продолжать распространять вирус.

Перевощиков отметил, что режим ЧС должен быть еще как минимум три недели, после чего можно рассмотреть возможность его смягчить.