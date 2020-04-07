FIBA отменила запланированные на лето юношеские чемпионаты

Правление FIBA Europe отмечает, что организаторы турниров не смогут тщательно подготовится к этим соревнованиям, сообщает Латвийский союз баскетбола.

Так же сейчас трудно готовиться и самим спортсменам, ввиду ограничений, введенных во всех странах. Кроме того, не ясно, когда страны откроют границы.

Страны, которым было поручено провести турниры летом 2020 года, смогут сохранить это право до 2021 года. Если кто-то решит отказаться, тогда осенью 2020 года выберут новых - в обычном порядке.