Кризис Covid-19: у четверти латвийцев снизились доходы

Она подчеркнула, что доходы существенно уменьшились уже у четверти жителей Латвии, в то время как 64% латвийцев обеспокоены сокращением доходов в будущем.

В свою очередь 10% респондентов заявили, что чрезвычайное положение не окажет влияния на их доходы.

По данным опроса, наибольшее влияние вызванный пандемией кризис оказал на отрасль гостиничных услуг и общепита - 78% работников отрасли заявили о снижении своих доходов. Также с падением доходов столкнулись такие отрасли как строительство (38%), транспорт и хранение (37%), а также искусство, развлечения и отдых (33%).

В свою очередь, меньше всех сокращение фактических доходов затронуло работников отрасли государственного управления и обороны (всего 3%), далее следуют поставщики информационных и коммуникационных услуг (16%).

В связи с нынешним кризисом жителей Латвии больше всего беспокоят финансовое обеспечение - собственное и членов семьи, находящихся на их попечении (61%), отсутствие накоплений (56%) и вероятность потерять работу (50%). Часть потребителей встревожена также невозможностью погашения имеющихся кредитных обязательств (30%) и отсутствием возможности получить новый кредит, если возникнет такая необходимость (20%).

Чтобы уменьшить влияние пандемии на финансы, большая часть латвийцев начала строго контролировать расходы.

Примерно половина жителей предпочитает покупать только самое необходимое (52%) и тщательнее занимается планированием семейного бюджета (46%). Кроме того, жители воздерживаются от крупных покупок (25%), а также от новых кредитных обязательств (27%).

Пересматривая приоритеты, чаще всего латвийцы отказываются от приема пищи вне дома и доставки еды, путешествий, приобретения одежды и обуви, культурных мероприятий и косметических услуг.