В Берлине загорелось здание Городского дворца. В его реконструкцию вложили €644 млн

В среду, 8 апреля, в центре Берлине возник пожар - загорелась стройка нового здания Городского дворца. В реконструкцию здания было вложено 644 миллиона евро, пишет Reuters.
Пожарная служба Берлина в социальных сетях сообщила, что пожар начался в зоне, где находились строительные материалы и два котла для разогрева битума.
Пострадал один человек. На место ЧП прибыли около 80 человек.
По сообщению полиции, нет оснований полагать, что произошел злонамеренный поджог.
Реконструкция замка началась в 2012 году. Планируется, что в здании разместится музей и культурный центр, который может открыться в этом году. Первоначальная стоимость проекта составляла 552 млн. евро, но в ходе строительства она увеличилась до 644 млн. евро.
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