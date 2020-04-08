В Берлине загорелось здание Городского дворца. В его реконструкцию вложили €644 млн

Пожарная служба Берлина в социальных сетях сообщила, что пожар начался в зоне, где находились строительные материалы и два котла для разогрева битума.

Пострадал один человек. На место ЧП прибыли около 80 человек.

ФОТО: AFP/SCANPIX

По сообщению полиции, нет оснований полагать, что произошел злонамеренный поджог.

Реконструкция замка началась в 2012 году. Планируется, что в здании разместится музей и культурный центр, который может открыться в этом году. Первоначальная стоимость проекта составляла 552 млн. евро, но в ходе строительства она увеличилась до 644 млн. евро.