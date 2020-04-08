Covid-19: больше всего новых случаев - снова в Риге

Тем временем в Юрмале и Саласпилсском крае зарегистрировано по одному случаю, в Елгаве - три, в Лиепае - два, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

На втором месте по числу заболевших Covid-19 находится Юрмала, где всего зарегистрировано 29 случаев. Далее следует Елгава с 20 инфицированными, за ней - Лиепая с 18 заболевшими.

В минувшие сутки новые случаи Covid-19 не были обнаружены в каком-либо новом крае - как и ранее, они зарегистрированы в 55 самоуправлениях.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 29 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 8 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 577.

Также стоит отметить, что правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.