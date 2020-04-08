Ср, 8.04.2020
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В Одни Ворота: Где пройдёт долгожданный турнир UFC 249?
Подкаст Radio SWH+

Президент UFC Дана Уайт

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Почему в документальном сериале Formula 1: Drive to Survive так мало про Mercedes и Ferrari.
  • Из-за чего не ладили легенды НБА Кевин Гарнетт и Тим Данкан, которых на выходных ввели в Зал Славы баскетбола.
  • С кем подерётся Тони Фергюссон на UFC 249, и где пройдёт долгожданный турнир.

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