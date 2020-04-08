В Одни Ворота: Где пройдёт долгожданный турнир UFC 249?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Почему в документальном сериале Formula 1: Drive to Survive так мало про Mercedes и Ferrari.
- Из-за чего не ладили легенды НБА Кевин Гарнетт и Тим Данкан, которых на выходных ввели в Зал Славы баскетбола.
- С кем подерётся Тони Фергюссон на UFC 249, и где пройдёт долгожданный турнир.