Ср, 8.04.2020
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Британский министр рассказал о состоянии Бориса Джонсона

Борис Джонсон.

ФОТО: LUKE MACGREGOR/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел Covid-19, его госпитализировали, а потом и вовсе перевели в отделение интенсивной терапии. Министр финансов Риши Сунак сообщил, что премьеру стало лучше. 

"Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", - цитирует Сунака "РИА Новости". 

В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции. О том, что заразился, Джонсон рассказал 27 марта.

Также сообщалось, что заболела и его беременная невеста Кэрри Саймондс. 

Как известно, в Великобритании введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 апреля в этой стране Covid-19 заболели 60 733 человека, скончались 7097, свидетельствуют данные на worlometers.info. 

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