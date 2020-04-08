Британский министр рассказал о состоянии Бориса Джонсона

"Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", - цитирует Сунака "РИА Новости".

В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции. О том, что заразился, Джонсон рассказал 27 марта.

Также сообщалось, что заболела и его беременная невеста Кэрри Саймондс.

Как известно, в Великобритании введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 апреля в этой стране Covid-19 заболели 60 733 человека, скончались 7097, свидетельствуют данные на worlometers.info.