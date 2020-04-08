Британский министр рассказал о состоянии Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел Covid-19, его госпитализировали, а потом и вовсе перевели в отделение интенсивной терапии. Министр финансов Риши Сунак сообщил, что премьеру стало лучше.
"Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", - цитирует Сунака "РИА Новости".
В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции. О том, что заразился, Джонсон рассказал 27 марта.
Также сообщалось, что заболела и его беременная невеста Кэрри Саймондс.
Как известно, в Великобритании введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 апреля в этой стране Covid-19 заболели 60 733 человека, скончались 7097, свидетельствуют данные на worlometers.info.
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