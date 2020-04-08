В Европе от Covid-19 умерли 60 тысяч. Эксперты: пандемия не достигла кульминации

"Несмотря на данные из Италии и Австрии, что число заболеваний и смертей падает, сейчас нет никаких признаков того, что [в Евросоюзе/Европейской экономической зоне] эпидемия достигла кульминации", - указывает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в новейшем отчете по оценкам рисков.

Новых заразившихся становится все больше в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании.

"В нынешней ситуации ожидается непрекращающееся распространение вируса", - указала директор Центра Андреа Аммон. "

"Все еще рано резко отменять все мероприятия по физическому дистанцированию и другие, как в странах ЕЭЗ и Великобритании, несмотря на то, что эти строгие правила могут принести урон обществу как в экономическом, так и в социальном плане", - сказала Аммон.

В ЕЭЗ входят 27 стран-участниц Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. В этих 30 странах коронавирусом заразились порядка 630 тысяч человек.

Стоит отметить, что наиболее тяжелые потери понесла Италия, где от вируса умерли 17 669 человек и Испания — 14 555 умерших.

Сложная ситуация в США - там, по данным на worldometers.info, заболела почти 421 тысяча жителей, 14 369 - умерли. Как сообщает РБК, более четырех тысяч смертей приходится на Нью-Йорк, который стал эпицентром эпидемии в США.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что по оценкам исследователей Университета Вашингтона в Сиэтле, на Великобританию придется больше трети умерших, а Испания и Италия пик смертности уже прошли.