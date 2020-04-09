Снова новая дата: досрочные выборы Рижской думы планируют на 29 августа

Если выборы в столице будут перенесены на 29 августа, Центральная избирательная комиссия должна их объявить 7 июля.

Предыдущие поправки к закону предусматривали, что выборы в Риге пройдут 6 июня. Первоначально они были запланированы 25 апреля, но из-за пандемии Covid-19 их пришлось перенести.

Позже коалиционные партии договорились перенести выборы на 5 сентября, а сегодня на рассмотрение в Кабинет министров поданы изменения, в соответствии с которыми выборы планируются 29 августа.