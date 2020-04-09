В Италии от Covid-19 скончались уже как минимум 100 медиков

По меньшей мере, 100 итальянских врачей, контактировавших с пациентами с коронавирусом, скончались после заражения.
Об этом сообщает Interfax со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков.
Информационное агенство указывает, что 80 скончавшихся медиков работали на севере Италии, ставшем эпицентром таких заражений в Европе.
В целом, более чем у 13,5 тыс. сотрудников в сфере здравоохранения в Италии выявлено заражение коронавирусом.
По данным сайта Worldometer, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, в Италии выявлено свыше 139 тыс. зараженных коронавирусом, свыше 17,6 тыс. скончались, выздоровели 26,4 тыс. человек.