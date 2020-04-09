В Италии от Covid-19 скончались уже как минимум 100 медиков

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков.

Информационное агенство указывает, что 80 скончавшихся медиков работали на севере Италии, ставшем эпицентром таких заражений в Европе.

В целом, более чем у 13,5 тыс. сотрудников в сфере здравоохранения в Италии выявлено заражение коронавирусом.