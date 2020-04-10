"Эй, детка, ты так эротично грызешь ветку бамбука". Безудержное сидение дома

Вы уже видели эту инфографику – количество людей, которых коронавирус зацепил – 1%, количество людей, которых коронавирус задолбал – 99%? Ладно-ладно, мы не ноем, просто обещаем себе больше никогда не встречать Новый год дома! А то похоже эти приметы всё же сбываются.

А тут еще Пасха и четыре дня выходных. Готовы к безудержному сидению дома?! Отправитесь на прогулку по кухне? Полюбуетесь красотами коридора?

Кстати, интересно, как в этом году будет происходить битьё яйцами, учитывая дистанцию в два метра?

Если вы думаете, что вирус пройдет и все будет хорошо – вот вам новость из мира палеонтологии: ученые обнаружили сохранившийся белок и ДНК динозавров. Мало того, они питают надежды даже что-то из этого всего взрастить! Мы ничего не хотим сказать, но весь мир знает как минимум пять фильмов, которые начинались с находки чего-то древнего, а заканчивались чертовой Годзиллой!

Ещё из Китая прикольная новость прилетела - в зоопарке Гонконга девять лет ждали, что их панды начнут спариваться. И вот, всё наконец случилось! Помогла пандемия.

Вы только вдумайтесь – девять лет бедные животные ждали пока на них перестанут глазеть! Панда - самец наконец смог сгонять за шампанским (про животных на улице читали?), приглушить свет в вольере, включить романтическую музыку и "Эй, детка, ты так эротично грызешь эту ветку бамбука"...

Ну, а из местных новостей нас порадовало, что с этой недели часть уроков для школоты начали транслировать по ТВ. Почему опоздал на физику? Пульт не мог найти? Но если подумать, мы вот тоже многому научились через телевизор! Особенно, когда включали LNT после 23:00.

Ну а мы, отдел маркетинга и гордости за свою компанию Balticom не можем нарадоваться на наших мастеров! Да-да, даже в это неспокойное время мы подключаем клиентов – приезжаем к ним при полном параде – маска, перчатки, бахилы и успокаивающий аромат дезинфицирующего средства.

А вы яйца уже покрасили?