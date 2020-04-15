SPKC: имена пациентов с Covid-19 нельзя передавать самоуправлениям

В свою очередь председатель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис указал, что самоуправлениям важно получать конкретную информацию о пациентах с Covid-19, кроме того, до этого вся информация поступала медленно и была неполной, сообщает агентство LETA.

В свою очередь директор SPKC пояснила, что сейчас нет ни одного нормативного документа, в котором было бы сказана, что такую информацию - до фамилии - нужно передавать самоуправлению.

"Сейчас, если мы говорим о конкретных фамилиях, такая информация есть только у Госполиции и Инспекции здравоохранения", - указала Гаваре.

Несмотря на то, что SPKC готов передать такую информацию самоуправлениям, если появятся соответствующие условия, позволяющие центру это делать, Гаваре отметила, что сейчас везде нужно соблюдать усиленную дезинфекцию, вне зависимости от обстоятельств, принимая во внимание, что с 25 марта в Латвии проходит неконтролируемое распространение Covid-19.

"Это не наше желание или нежелание предоставлять имена с фамилиями, так как цепочку инфекции можно прервать, не зная фамилий", - отметила Гаваре.

В то же время она рассказала, что уже появились жалобы на то, как полиция использует эти данные. По ее словам, такие жалобы получали Минздрав, канцелярия президента и SPKC.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 44 пациента, переболевших Covid-19.