Все семь новых пациентов с Covid-19 - старше 40 лет

За минувшие сутки количество пациентов c Covid-19 в возрастной группе старше 70 лет увеличилось на четыре человека, два новых заразившихся находятся в возрастной группе от 50 до 59 лет, по одному - в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет. У одного из этих восьми пациентов Covid-19 бал констатирован в предыдущие сутки, однако тогда он не был включен ни в одну из возрастных категорий.

Наибольшее число инфицированных вирусом латвийцев все еще принадлежит к возрастной группе 30-39 лет, где число заболевших составляет 161.

В группе 40-49 лет 132 заболевших, а в возрастной группе 50-59 лет - 106 заболевших. Среди латвийцев в возрасте от 20 до 29 лет 104 заболевших Covid-19, среди людей в возрасте от 60 до 69 лет - 82 заболевших, а в группе старше 70 лет - 58.

Меньше всего заболевших Covid-19 в группах детей до девяти лет и людей от 10 до 19 лет. В этих возрастных группах было зарегистрировано 16 и 23 случая заражения соответственно, свидетельствуют данные SPKC.

Как сообщалось, за последние сутки в Латвии было сдано 1535 тестов на Covid-19, инфекция выявлена у семи человек.

88 человек, у которых ранее был обнаружен Covid-19, не только выздоровели, но и больше не являются разносчиками коронавируса.