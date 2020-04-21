Кризис Covid-19: самоуправления могут попросить помощи с выплатой пособий

По ее словам, если чрезвычайное положение будет продлено и экономический спад окажется очень значительным, к осени самоуправлениям потребуется бюджетная поддержка в финансировании квартирных пособий и пособий по гарантированному минимальному доходу.

Рудзите сообщила, что в марте еще не заметен существенный рост расходов самоуправлений на пособия. Ситуация станет яснее в начале мая, когда будут собраны данные за апрель.