Вт, 21.04.2020
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Кризис Covid-19: самоуправления могут попросить помощи с выплатой пособий

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Если кризис, вызванный пандемией Сovid-19, значительно углубится, Латвийский союз самоуправлений ожидает от государства участия в софинансировании отдельных пособий, рассказала на Латвийском радио советник Союза самоуправлений по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Илзе Рудзите.

По ее словам, если чрезвычайное положение будет продлено и экономический спад окажется очень значительным, к осени самоуправлениям потребуется бюджетная поддержка в финансировании квартирных пособий и пособий по гарантированному минимальному доходу.

Рудзите сообщила, что в марте еще не заметен существенный рост расходов самоуправлений на пособия. Ситуация станет яснее в начале мая, когда будут собраны данные за апрель.

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