Maxima расширила возможности оплаты счетов

Во всех магазинах Maxima покупатели могут удобно оплатить не только счета за коммунальные услуги, телекоммуникации и обслуживание, но и выписанные 24 самоуправлениями счета за налогу на недвижимость. С начала этого года "Maxima Latvija" заключила 67 новых договоров с клиентами в Даугавпилсе, Ливаны, Резекне, Руцаве и Вентспилсе, таким образом, в целом счета в кассах магазинов предлагают оплатить 313 поставщиков услуг со всей Латвии. Со всем списком поставщиков услуг можно ознакомиться на сайте сети.

Услугу можно получить так же быстро и удобно, как и сделать повседневные покупки в магазине.

Счета можно оплатить, предъявив платежное извещение со штрих-кодом, сканирование которого происходит так же, как любого другого продукта в магазине. Кроме того, рассчитаться можно и платежной картой, и наличными деньгами.

"В период, когда возможности оплаты счетов стали более ограниченными, мы рады тому, что можем расширить доступность этих услуг в магазинах "Maxima" в условиях повышенной безопасности по всей Латвии, с учетом введенных нами примерно 30 инициатив по ограничению распространения вируса. В чрезвычайном положении государство ввело изменения для ряда отраслей – изменился и способ, которым люди могут оплачивать услуги. Мы наблюдаем, что все больше людей ценят возможность оплатить счета в наших магазинах, делая это вместе с повседневными закупками, поэтому мы интенсивно работали над расширением доступности этой услуги", - комментирует Лиене Дупате-Угуле, руководитель по связям с общественностью Maxima Latvija.