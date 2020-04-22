Ср, 22.04.2020
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Видео ⟩ Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

ФОТО: SCANPIX

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо, свидетельствует видео, размещенное в Instagram телерадиокомпанией "Грозный".

"Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо", — перевел его слова с чеченского "Грозный-информ".

Как пишет "Медуза" со ссылкой на "Чечня сегодня", Кадыров также сказал, что в исламе приветствуется бритье головы, и призвал мужчин последовать его примеру.

Кадыров побрился налысо на следующий день после того, как на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом один из жителей республики задал вопрос о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских.

"Приближается священный месяц Рамадан. Могу дать совет мужчинам побриться налысо и дать голове немного отдохнуть", — приводит "Медуза" ответ главы Чечни.

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