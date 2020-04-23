Китай: от Covid-19 никто не умирал более недели

Последний раз китайские власти сообщали о летальных исходах от Covid-19 15 апреля, сообщает "Интерфакс".

Выявлено 27 случаев бессимптомного протекания болезни, один из них зарубежный.С декабря от коронавируса в Китае умерли 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 - у людей, которые приехали из-за границы.

Тем временем, по сообщению "РБК", в столицу провинции Хэйлуцзян - Харбин, которая граничит с Россией, закрыт въезд для жителей других городов. Регион считают эпицентром второй волны Covid-19 в Китае. Чтобы выйти из дома, местному населению нужно получить QR-код, который подтверждает, что они здоровы. В общественных местах можно находиться только в медицинских масках.