Невозможное возможно? В Таллинне робот-курьер пытался протаранить пассажирский автобус

Водитель таллиннского автобуса номер 24 рассказал Rus.Postimees о том, как он стал участником необычной аварии: в него врезался робот-курьер. "Я поворачивал с улицы Акадеэмия направо, робот стоял на тротуаре и ждал момента, чтобы пересечь дорогу. Когда я уже практически повернул, треть корпуса автобуса миновала поворот, робот поехал и врезался в меня", - говорит водитель.

В результате столкновения робота отбросило в сторону. К счастью, в ДТП никто не пострадал, а на автобусе, и на роботе, остались только царапины.

Водитель вызвал на место аварийную службу TLT. "Приехал и представитель компании, производящей роботов. Он начал вздыхать, что такого быть не может", - продолжает свой рассказ водитель. Но после просмотра записей с камеры, по словам водителя, представитель компании все-таки признал, что это робот совершил наезд.

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Иво Парбус уточнил, что ДТП произошло в 13:44, когда автобус линии 24 поворачивал направо с Акадеэмия-теэ на улицу Теадуспарги, а в его правое колесо врезался робот-курьер. "На место прибыл патруль TLT, зафиксировал инцидент и передал материалы в страховую компанию, которая будет разбираться в этом деле дальше", - рассказал Парбус.

Он уточнил, что с ними связался и представитель владеющей роботом фирмы. "Инцидент не принес невосполнимого ущерба. Поцарапанный робот продолжил прерванный путь и на автобусе нет видимых повреждений", - сказал представитель TLT.

Напомним, что согласно правилам ПДД, у робота-курьера в Эстонии нет преимущества на дороге. Кроме того, водителю нет смысла пропускать робота-доставщика, поскольку придется долго ждать, пока он примет автомобиль за неподвижный объект и решит начать движение. Единственным исключением, когда водитель должен уступить, будет ситуация, если автомобиль поворачивает на дорогу, которую в это время уже пересекает робот.